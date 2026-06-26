 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité italienne de la concurrence enquête sur Microsoft suite à la hausse des prix de Microsoft 365
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 08:22

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête à l'encontre de Microsoft MSFT.O pour des pratiques commerciales présumées déloyales liées à la hausse du prix de son abonnement «Microsoft 365».

L'autorité a indiqué que l'éditeur de Windows n'avait pas suffisamment informé les consommateurs que son service Microsoft 365 avait été intégré aux outils d'intelligence artificielle Copilot et Designer.

Les consommateurs ont été automatiquement basculés vers une formule d'abonnement plus coûteuse, à moins qu'ils n'aient expressément choisi de ne pas y souscrire, tout en ne disposant pas d'informations suffisantes pour décider de renouveler ou non leur contrat, a ajouté l'autorité dans son communiqué.

Elle a précisé que la pratique du géant technologique pouvait être considérée comme agressive, car elle limitait indûment la liberté de choix des consommateurs.

Microsoft n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette affaire.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo prise le 24 juin 2026 d'une croix érigée dans le village de Mati, dans la banlieue d’Athènes, près de l’endroit où quatre personnes ont été retrouvées mortes à la suite de l'incendie de forêt de 2018 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    "Le feu ne s'est jamais éteint pour nous": la douleur des victimes d'incendies en Grèce
    information fournie par AFP 26.06.2026 09:33 

    "Le feu ne s'est jamais éteint pour nous": huit ans après l'un des incendies les plus meurtriers en Grèce, des victimes vivent toujours avec de lourdes séquelles alors que le pays redoute un nouvel été éprouvant. Dans le salon d'une maison qui domine Mati, à une ... Lire la suite

  • CLARIANE : Les signaux haussiers sont intacts
    CLARIANE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 26.06.2026 08:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Des soldats et des familles de soldats LGBT+ en procession lors de la marche des fiertés à Kiev, en Ukraine, le 21 juin 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Contre la Russie et pour leur droits, le double front des soldats LGBT+ ukrainiens
    information fournie par AFP 26.06.2026 08:31 

    Mégaphone, paillettes et bannières arc-en-ciel sous le soleil de Kiev, la marche des fiertés s'élance. En tête, des treillis tranchent avec la foule colorée, clamant d'une seule voix faire "partie de l'Ukraine". Entre leurs mains, des portraits de soldats morts ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 26.06.2026 08:31 

    * MICHELIN MICP.PA - Le fabricant de pneumatiques a annoncé jeudi son intention de mettre fin aux activités de production de son site BFGoodrich à Tuscaloosa, dans l'Alabama, citant des inefficacités structurelles en raison d'une baisse de la production. * VALNEVA ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,8 -2,67%
Pétrole Brent
73,5 -1,79%
HAFFNER ENERGY
0,169 -23,87%
CAC 40
8 396,33 -0,42%
STELLANTIS
5,04 -1,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank