L'autorité italienne de la concurrence enquête sur Microsoft suite à la hausse des prix de Microsoft 365

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête à l'encontre de Microsoft MSFT.O pour des pratiques commerciales présumées déloyales liées à la hausse du prix de son abonnement «Microsoft 365».

L'autorité a indiqué que l'éditeur de Windows n'avait pas suffisamment informé les consommateurs que son service Microsoft 365 avait été intégré aux outils d'intelligence artificielle Copilot et Designer.

Les consommateurs ont été automatiquement basculés vers une formule d'abonnement plus coûteuse, à moins qu'ils n'aient expressément choisi de ne pas y souscrire, tout en ne disposant pas d'informations suffisantes pour décider de renouveler ou non leur contrat, a ajouté l'autorité dans son communiqué.

Elle a précisé que la pratique du géant technologique pouvait être considérée comme agressive, car elle limitait indûment la liberté de choix des consommateurs.

Microsoft n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette affaire.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))