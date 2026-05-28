L'autorité fédérale de régulation suspend l'examen de la fusion de 85 milliards de dollars entre Union Pacific et Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation tirée de la déclaration commune au paragraphe 8)

Le Surface Transportation Board américain a déclaré jeudi avoir suspendu l'examen de la demande de fusion, d'un montant de 85 milliards de dollars, entre les opérateurs ferroviaires Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , le temps de recueillir des informations supplémentaires auprès des entreprises.

L'action Union Pacific a chuté de 4,2 % et celle de Norfolk Southern de 5,4 %.

La demande de fusion des sociétés a été acceptée, mais la procédure, y compris l'étude d'impact environnemental, a été suspendue, a déclaré le STB. Le Conseil dispose d'une compétence exclusive en matière de fusions ferroviaires.

"Plusieurs aspects de la demande révisée... sont flous ou insuffisamment développés et nécessitent des compléments à ce stade", a déclaré le STB.

Les sociétés avaient déposé en avril une demande modifiée en vue de leur fusion visant à créer un opérateur ferroviaire de fret couvrant l'ensemble du territoire américain, après que la STB eut renvoyé leur proposition initiale pour révision en janvier.

Le conseil a désormais demandé aux opérateurs ferroviaires de fournir, d'ici le 27 juillet, des informations supplémentaires concernant notamment le renforcement de la concurrence, les projections de parts de marché et les répercussions de la fusion en aval.

Une coalition regroupant des associations professionnelles, des compagnies ferroviaires concurrentes et des syndicats s'est opposée à l'opération, arguant qu'elle étoufferait la concurrence et augmenterait les coûts pour les industriels, les agriculteurs et les consommateurs.

"Union Pacific et Norfolk Southern continueront à travailler en étroite collaboration avec le STB pour fournir les informations demandées et renforcer davantage le dossier", ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun.

Une fois que les entreprises auront fourni ces informations, le STB examinera les éléments de preuve pendant un an afin de déterminer si l'opération sert l'intérêt public, puis rendra sa décision dans un délai de trois mois.

Les entreprises prévoient que la transaction sera finalisée mi-2027, alors qu'elles tablaient initialement sur avril 2027.

Ce retard ne devrait pas avoir d'incidence sur les chances de voir l'accord aboutir, a écrit l'analyste de RBC Walter Spracklin, ajoutant qu'il considérait la mise à jour de jeudi comme "neutre pour le sentiment".