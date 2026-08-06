L'Autorité des marchés financiers du Koweït (CMA) accorde à Goldman Sachs sa première autorisation pour un organisme de placement collectif à l'étranger

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L'Autorité des marchés financiers du Koweït a annoncé jeudi avoir accordé à Goldman Sachs International GS.N la première autorisation de commercialisation institutionnelle pour un organisme de placement collectif (CIS) à l'étranger.

Goldman Sachs avait ouvert un nouveau bureau au Koweït en octobre afin d'étendre ses services à ses clients de la région et de renforcer sa présence au Moyen-Orient.