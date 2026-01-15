 Aller au contenu principal
L'autorité de surveillance britannique ordonne à Aramark de céder Entier après l'enquête sur la fusion
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La CMA déclare que l'opération Aramark-Entier nuit à la concurrence

*

Aramark prévoit de faire appel de la décision de la CMA

*

La CMA dispose de 12 semaines pour finaliser sa décision sur la vente d'Entier

(Ajout de commentaires d'Aramark aux paragraphes 5 et 6)

Le gendarme britannique de la concurrence a ordonné jeudi à l'entreprise américaine de restauration Aramark ARMK.N de vendre la société de restauration offshore Entier, estimant que l'acquisition avait nui à la concurrence pour les services aux plates-formes pétrolières et gazières de la mer du Nord.

À l'issue d'une enquête approfondie, l'autorité de la concurrence et des marchés a déclaré que l'opération regroupait deux des trois seuls grands fournisseurs de services de restauration et de gestion des installations offshore sur le plateau continental britannique.

Elle a déclaré que l'opération, achevée en janvier 2025, laisserait aux clients un choix limité et risquerait d'entraîner une hausse des prix et une baisse de la qualité des services.

Aramark, qui a acquis une participation de 90 % dans Entier, a choisi de ne pas offrir de solution et a retiré une proposition initiale, a déclaré la CMA, ce qui a incité le régulateur à décider que seule une vente complète d'Entier à un acheteur agréé rétablirait la concurrence.

"Nous sommes déçus par la décision de la CMA et avons l'intention de faire appel", a déclaré Aramark dans un communiqué transmis à Reuters.

Le fournisseur de services de restauration et d'installations a ajouté qu'il considérait la fusion avec Entier comme un "bon investissement" lui permettant d'accroître sa présence au Royaume-Uni et d'en faire bénéficier ses clients de la mer du Nord.

La CMA dispose à présent de 12 semaines pour accepter les engagements définitifs d'Aramark ou pour émettre une ordonnance finale exigeant que l'entreprise vende Entier, dont le siège est à Aberdeen.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ARAMARK
38,890 USD NYSE +0,83%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,48 USD Ice Europ -2,92%
Pétrole WTI
59,05 USD Ice Europ -3,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

