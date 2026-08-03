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L'autorité de surveillance allemande BaFin ordonne à la banque NordLB de remédier aux lacunes concernant les données de ses clients
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 12:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité allemande de surveillance financière, la BaFin, a annoncé lundi avoir ordonné à la NordLB de mettre à jour ses données clients afin de remédier à des lacunes, après qu'il a été constaté que cet établissement bancaire, dont le siège se trouve à Hanovre, avait enfreint la loi allemande sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

* La BaFin a indiqué avoir constaté des lacunes dans les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle de la NordLB, notamment des insuffisances dans les processus et un retard considérable dans la mise à jour des données clients.

* "La banque a ainsi enfreint les dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

* La BaFin a ordonné à la NordLB de présenter et de mettre en œuvre un plan de mise à jour des données clients afin de se conformer à ses obligations légales.

* Elle a précisé que cette injonction était juridiquement contraignante depuis le 14 juin.

* La NordLB a déclaré entretenir une "communication étroite, constructive et axée sur la recherche de solutions" avec la BaFin au sujet de cette injonction et a indiqué que des "progrès significatifs" avaient déjà été réalisés.

* "Nous travaillons d’arrache-pied pour répondre à ces exigences et avons pris les mesures appropriées. Le plan requis a déjà été élaboré et est mis en œuvre de manière systématique", a-t-elle déclaré.

* En vertu de la loi allemande sur le blanchiment d’argent, les banques sont tenues de respecter les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, notamment en surveillant les relations d’affaires et en veillant à ce que les données soient à jour, afin d’empêcher que leurs services ne soient utilisés à des fins criminelles ou pour le financement du terrorisme.

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