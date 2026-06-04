L'autorité de régulation thaïlandaise va poursuivre Meta en justice pour des publicités frauduleuses sur Facebook ciblant les utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions après le premier paragraphe)

L'organisme de protection des consommateurs thaïlandais a déclaré jeudi qu'il allait poursuivre en justice Facebook, filiale de Meta META.O , pour avoir prétendument permis à des escrocs d'utiliser la plateforme afin de frauder les utilisateurs par le biais de publicités et pour avoir manqué à son devoir de protection des consommateurs.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Dans des affaires précédentes , l'entreprise a déclaré qu'elle investissait dans des mesures visant à détecter et à supprimer les contenus frauduleux et qu'elle collaborait avec les régulateurs et les forces de l'ordre pour lutter contre l'utilisation abusive de ses plateformes.

Cette action en justice s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges déployés par les gouvernements du monde entier pour renforcer la surveillance des plateformes de réseaux sociaux et limiter l'utilisation des services numériques à des fins de fraude et d'autres crimes transfrontaliers.

Entre 2024 et 2026, le conseil a enregistré 3.793 plaintes liées à Facebook, notamment des cas où des utilisateurs n’ont pas reçu les biens achetés, des allégations de faux projets d’investissement, des usurpations d’identité utilisant les noms et les photos des victimes, ainsi que des pages créées pour induire les acheteurs en erreur.

L'organisme de surveillance affirme avoir tenté pendant plus d'un an de contacter Meta, tant la société mère qu'en Thaïlande, pour demander à Facebook de bloquer les publicités frauduleuses.

Selon le Conseil, la Thaïlande compte environ 51 millions d'utilisateurs de Facebook.

Cette action en justice vise à renforcer les normes de protection des consommateurs sur les plateformes numériques afin de se conformer aux standards internationaux, a déclaré la présidente du Conseil des consommateurs, Saree Ongsomwang.

"Cette affaire repose à la fois sur des préoccupations juridiques et éthiques concernant le rôle de Facebook dans le maintien d’activités frauduleuses", a-t-elle déclaré.

Le Conseil a indiqué qu’il prévoyait d’intenter cette action civile le 8 juin.