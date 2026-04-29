L'autorité de régulation tchèque suspend l'enquête sur une entente entre CEZ, EP Energy et Veolia Energie

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L'autorité tchèque de la concurrence a annoncé mercredi avoir suspendu la procédure engagée contre les services publics CEZ CEZP.PR , EP Energy et Veolia Energie pour suspicion de collusion lors d'enchères organisées dans le cadre d'un programme public.

* L'Office tchèque de la concurrence (UOHS) a ouvert une enquête en juin dernier sur un éventuel accord de cartel

entre les trois principaux fournisseurs d'énergie tchèques.

* Cette enquête faisait suite à une première enquête menée en 2024, au cours de laquelle l'UOHS avait inspecté des locaux dans le cadre d'un appel d'offres public visant à octroyer des aides d'État pour la construction de centrales électriques.

* Les éléments recueillis lors des inspections n'étaient “pas suffisants pour établir l'existence d'un accord de cartel interdit au-delà de tout doute raisonnable”, a déclaré l'UOHS dans un communiqué.