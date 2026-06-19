L'autorité de régulation indonésienne estime que l'évaluation de MSCI soutient les efforts de réforme du marché

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L'autorité de régulation financière indonésienne a déclaré vendredi qu'une évaluation de MSCI avait réaffirmé l'orientation des réformes du marché indonésien. Hasan Fawzi, responsable de la supervision des marchés de capitaux au sein de l'autorité de régulation, a déclaré que le renforcement de la transparence, de l'intégrité et de la qualité de l'information sur les marchés constituait un processus continu, et a ajouté que l'autorité de régulation coordonnera ses efforts avec la Banque d'Indonésie afin d'obtenir de meilleurs résultats suite aux commentaires de MSCI concernant le niveau de libéralisation du marché des changes.