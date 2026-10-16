L'autorité de régulation indonésienne annonce des sanctions à l'encontre de trois sociétés cotées en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité de régulation financière indonésienne a annoncé vendredi que la Bourse et les autorités de régulation avaient infligé des sanctions à trois entreprises.
Il s'agit de Barito Renewables Energy BREN.JK , condamnée à une amende de 27,8 millions de dollars, de Dian Swastatika Sentosa DSSA.JK , condamnée à une amende de 27,8 millions de dollars, et de Petrindo Jaya CUAN.JK , condamnée à une amende de 5,6 millions de dollars, a précisé l'autorité de régulation financière.
Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre des réformes du marché indonésien, a déclaré un responsable.
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