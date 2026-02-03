 Aller au contenu principal
L'autorité de régulation indienne déclare que les interrupteurs de carburant de l'avion d'Air India immobilisé au sol ont été contrôlés avec succès
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le pilote avait signalé une défaillance possible du commutateur de carburant

*

Les interrupteurs de carburant ont été au cœur de l'accident d'Air India l'année dernière

*

Les contrôles n'ont pas révélé de problèmes sur d'autres Dreamliners jusqu'à présent -memo

(Refonte avec la déclaration du régulateur indien aux paragraphes 1, 2, 5 et 6) par Abhijith Ganapavaram et Aditya Kalra

L'autorité indienne de régulation de l'aviation a déclaré mardi que les contrôles effectués sur les interrupteurs de carburant d'un avion de ligne Dreamliner d'Air India cloué au sol étaient satisfaisants, après qu'un pilote ait signalé un possible défaut du mécanisme sur l'un des avions long-courriers. Les interrupteurs de carburant ont été au cœur de l'accident survenu l'année dernière impliquant un avion de ligne Dreamliner d'Air India, qui a tué 260 personnes dans l'État du Gujarat et a déclenché une surveillance plus stricte de la compagnie aérienne. Les interrupteurs régulent le flux de kérosène dans les moteurs d'un avion. Air India a déclaré lundi qu'elle avait immobilisé un Boeing

BA.N Dreamliner après qu'un pilote a signalé un défaut possible avec le commutateur de contrôle du carburant sur l'avion, qui devait opérer entre Londres et Bengaluru.

Lors du démarrage du moteur à Londres, l'interrupteur n'est pas resté enclenché sous une légère pression verticale à deux reprises, avant de s'enclencher correctement lors d'une troisième tentative, a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué mardi.

Cependant, il a ajouté que "la force de traction pour déverrouiller a été vérifiée sur le commutateur de contrôle de carburant en utilisant la procédure recommandée... (et) a été trouvée dans les limites" L'autorité de régulation a demandé à Air India de diffuser auprès des pilotes la procédure recommandée par Boeing pour actionner les interrupteurs. Air India, qui appartient au groupe Tata et à Singapore Airlines, avait déjà commencé à vérifier les interrupteurs de carburant de sa flotte de Dreamliners après le rapport du pilote, mais n'avait pas trouvé de problèmes jusqu'à présent, selon une note interne examinée par Reuters.

Air India possède 33 Dreamliners, selon Flightradar24.

L'équipe technique de la compagnie aérienne avait déjà transmis le dossier à Boeing pour une "évaluation prioritaire" après la découverte du défaut potentiel du commutateur, selon la note de Manish Uppal, responsable des opérations aériennes d'Air India.

Un porte-parole d'Air India n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

