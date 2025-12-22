L'autorité de régulation indienne déclare que l'avion 777 d'Air India est revenu après une chute de la pression d'huile du moteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BENGALURU, 22 décembre - L'autorité indienne de régulation de l'aviation a déclaré lundi qu'un Boeing 777 d'Air India BA.N avait dû revenir après le décollage après que la pression d'huile soit tombée à zéro dans l'un des moteurs de l'avion.
L'équipage a coupé le moteur et l'avion a atterri en toute sécurité à Delhi, a déclaré la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) dans un communiqué.
