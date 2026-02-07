 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Berlin, des milliers d'opposants iraniens réclament la chute de la République islamique
information fournie par AFP 07/02/2026 à 15:56

Des milliers d'opposants iraniens réclament la chute de la République islamique lors d'une manifestation, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Des milliers d'opposants iraniens réclament la chute de la République islamique lors d'une manifestation, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Plusieurs milliers d'opposants iraniens et leurs soutiens étaient rassemblés samedi à Berlin, réclamant la chute de la République islamique, après la répression sanglante il y a quelques semaines des manifestations, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Quelque 8.000 personnes, selon la police allemande, manifestaient devant la porte de Brandebourg, au centre de la capitale, à l'appel du Conseil national de la Résistance iranienne, vitrine politique du groupe d'opposition en exil Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI ou MEK), considéré comme "terroriste" par Téhéran.

Des milliers d'opposants iraniens réclament la chute de la République islamique lors d'une manifestation, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Des milliers d'opposants iraniens réclament la chute de la République islamique lors d'une manifestation, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Agitant des drapeaux à bandes horizontales verte, blanche et rouge avec un emblème composé d'un lion et d'un soleil, les participants étaient mobilisés pour "les droits du peuple iranien", "rejetant toute forme de dictature qu'elle soit des mollahs ou du chah".

Beaucoup d'entre eux portaient un bonnet ocre sur lequel était écrit "free Iran" et une écharpe de la même couleur, distribué gratuitement par les organisateurs.

Maryam Rajavi, présidente du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), une des principales organisations d'opposition hors d'Iran, lors d'une manifestation pour réclamer la chute de la République islamique, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Maryam Rajavi, présidente du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), une des principales organisations d'opposition hors d'Iran, lors d'une manifestation pour réclamer la chute de la République islamique, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Haraguant la foule, la dirigeante des Moudjahidines du peuple, Maryam Rajavi, a "appellé les dirigeants du monde entier à écouter l'appel à la liberté du peuple iranien".

Les Moudjahidines sont méprisés par les autres factions de l'opposition et critiqués par certains Iraniens pour leur soutien à Saddam Hussein pendant la sanglante guerre Iran-Irak (1980-1988).

Samin Sabet, 40 ans, employée dans un hôtel de Heidelberg (sud-ouest), arrivée à un an en Allemagne, a réclamé des élections libres en Iran: "nous ne voulons plus de dictature, ni de monarchie", a-t-elle dit à l'AFP.

Des milliers d'opposants iraniens réclament la chute de la République islamique lors d'une manifestation, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Des milliers d'opposants iraniens réclament la chute de la République islamique lors d'une manifestation, le 7 février 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Venu hier en bus de Göteborg (Suède), Iraj Abedini, psychologue de 61 qui a quitté l'Iran il y a 40 ans, a affirmé à l'AFP participer à ce rassemblement pour "soutenir le peuple iranien" après "avoir perdu deux neveux lors de manifestations en janvier" à Ispahan (centre de l'Iran).

Selon lui, les discussions entre l'Iran et les Etats-Unis qui ont eu lieu la veille à Oman "n'iront nulle part". "Le régime iranien tente d'utiliser la négociation pour rester au pouvoir. Et le gouvernement américain, qui a d'autres plans, ne soutient pas le peuple iranien", a-t-il estimé.

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une zone inondée dans le village de Las Pachecas à Jerez, lors de la dépression Leonardo, le 5 février 2026 dans le sud de l'Espagne ( AFP / CRISTINA QUICLER )
    Nouvelle journée de fortes précipitations en Espagne et au Portugal
    information fournie par AFP 07.02.2026 16:31 

    Après la dépression Leonardo cette semaine, voilà la tempête Marta: l'Espagne et le Portugal font face samedi à de nouvelles fortes précipitations et des vents violents, faisant craindre aux autorités d'importantes inondations et des dégâts matériels substantiels. ... Lire la suite

  • L'Italie lance ses JO d'hiver 2026
    L'Italie lance ses JO d'hiver 2026
    information fournie par AFP Video 07.02.2026 16:26 

    l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno.

  • Le Suisse Franjo von Allmen lors de la descente des JO de Milan Cortina à Bormio (Italie) le 7 février 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    JO-2026: le Suisse Franjo von Allmen sacré champion olympique de la descente
    information fournie par AFP 07.02.2026 13:19 

    Le skieur suisse Franjo von Allmen est devenu samedi le premier champion olympique des Jeux de Milan Cortina en remportant la descente, épreuve-reine du ski alpin, sur La Stelvio de Bormio. Déjà champion du monde en titre dans la discipline, von Allmen, 24 ans, ... Lire la suite

  • Salariés dans l'usine de Douvrin (Pas-de-Calais, nord de la France) d'Automotive Cells Company (ACC) une coentreprise de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies. ( AFP / Denis CHARLET )
    ACC abandonne ses projets de gigafactories en Italie et Allemagne
    information fournie par AFP 07.02.2026 13:02 

    Automotive Cells Company (ACC) une coentreprise de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies , construisant des batteries pour voitures électriques a annoncé samedi que les conditions pour relancer deux gigafactories en Italie et Allemagne ne sont "pas réunies" et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank