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L'autorité de régulation du Nebraska rejette la plainte déposée contre The Andersons concernant une créance non réglée d'un agriculteur
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 20:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par P.J. Huffstutter

Une autorité de régulation du Nebraska a rejeté une plainte déposée contre l'entreprise agroalimentaire The Andersons, basée dans l'Ohio ANDE.O , concernant des allégations selon lesquelles la société n'aurait pas effectué ses paiements en temps voulu à un agriculteur. Le transformateur d'éthanol et de céréales a accepté de payer une légère amende administrative.

La Commission des services publics du Nebraska, chargée de délivrer les licences aux négociants en céréales de l’État, a indiqué que son département des entrepôts et négociants en céréales avait déposé, le 6 août, une plainte à l’encontre de The Andersons après avoir enquêté sur les allégations d’un producteur de céréales selon lesquelles The Andersons n’aurait pas réglé 17 livraisons de céréales effectuées entre novembre 2023 et janvier 2024. L’autorité de régulation de l’État a également exhorté tous les agriculteurs ayant pu subir des retards de paiement similaires à se manifester.

Les agriculteurs américains sont confrontés à une pression financière croissante en raison de la flambée des coûts de production, notamment des prix du diesel qui ont atteint des niveaux records et qui ont réduit leurs maigres marges bénéficiaires. Les autorités de régulation des États surveillent également de plus près les acheteurs de céréales à la suite de plusieurs faillites de négociants ces dernières années, qui ont laissé les producteurs avec des contrats non honorés.

The Andersons et le producteur ont déclaré mardi que l’affaire avait été réglée, aucune autre plainte à l’encontre de l’entreprise n’ayant été reçue par les autorités de régulation de l’État, selon une copie de l’accord à l’amiable examinée par Reuters. The Andersons a accepté de payer 5 000 dollars d’amendes administratives, tout en affirmant contester les infractions, selon ce document.

L’entreprise n’a pas pu être jointe immédiatement mardi pour commenter cette affaire.

“Notre priorité est de veiller à ce que la législation du Nebraska en matière de céréales soit respectée et que les producteurs soient protégés conformément à l’esprit de la loi”, a déclaré Terri Fritz, directrice du département des céréales, dans un communiqué. “Nous sommes satisfaits que les problèmes à l’origine de la plainte aient été résolus, et cet accord apporte une solution appropriée qui nous permet de clore cette affaire.”

La société The Andersons, dont le siège se trouve à Maumee, dans l’Ohio, est agréée en tant que négociant en céréales dans le Nebraska. Cette entreprise, qui compte parmi les plus grands producteurs d’éthanol des États-Unis, commercialise des céréales en vrac et exploite un réseau de silos à grains.

Cette plainte faisait suite à la faillite, l’année dernière, du négociant en céréales Hansen-Mueller, basé à Omaha, qui s’était placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre après que les autorités de régulation du Nebraska eurent suspendu sa licence de négociant en céréales en raison de contrats non honorés.

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