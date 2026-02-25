 Aller au contenu principal
L'autorité de régulation des services publics de Louisiane rejette la demande d'enquête sur l'accord relatif au centre de données Meta, selon un groupe d'avocats
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 21:32

Les autorités de régulation des services publics de Louisiane ont rejeté la demande d'un groupe de défense de l'environnement d'enquêter sur un accord de 27 milliards de dollars de Meta Platforms META.O concernant un centre de données, a déclaré mercredi le groupe de défense de l'environnement Earthjustice.

Earthjustice a déposé le mois dernier une requête auprès de la Louisiana Public Service Commission lui demandant d'enquêter sur le financement du projet, qui, selon le groupe, pourrait en fin de compte transférer les coûts du projet de manière injuste sur les clients des services publics.

La requête portait sur le projet de centre de données de Meta dans la paroisse de Richland, en Louisiane, pour lequel trois nouvelles centrales électriques au gaz devaient être construites.

La motion d'Earthjustice indique qu'à peu près au moment où la commission a approuvé les centrales à gaz, Meta a signé un nouvel accord financier pour le centre de données. Ce nouvel accord donnerait à Meta le droit d'abandonner le projet dans quatre ans au lieu de 15 et le libérerait de la garantie financière du projet, selon la motion.

Dans quatre ans, le service public local n'aura probablement pas récupéré les coûts de construction des centrales électriques et ceux-ci seront alors supportés par d'autres clients du service public, comme les foyers et les entreprises, sous la forme de tarifs plus élevés, a déclaré Earthjustice.

"En rejetant cette requête, le PSC donne le feu vert à d'autres entreprises technologiques pour qu'elles utilisent ce type de manœuvre financière afin de maximiser leurs profits tout en échappant à la responsabilité publique", a déclaré Susan Stevens Miller, avocate principale à Earthjustice.

L'autorité de régulation des services publics n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

