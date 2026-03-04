Mojtaba Khamenei, possible futur guide suprême, a survécu aux frappes sur l'Iran, selon des sources

Mojtaba Khamenei visite le bureau du Hezbollah à Téhéran

Mojtaba Khamenei, ‌fils du défunt guide suprême Ali Khamenei, a ​survécu jusqu'à présent à la campagne de bombardements aériens conduite par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, ​qui a coûté la vie à son père, ont déclaré mercredi ​deux sources iraniennes à ⁠Reuters.

Mojtaba Khamenei est considéré au sein de l'élite ‌du régime théocratique iranien comme un successeur potentiel à son père, ont dit les ​sources.

Dignitaire religieux de ‌rang intermédiaire étroitement lié aux Gardiens ⁠de la révolution, Mojtaba Khamenei appartient aux rangs des conservateurs et il est l'une des personnalités les ⁠plus influentes ‌du pouvoir religieux iranien.

"Il est vivant (...) il ⁠ne se trouvait pas à Téhéran quand le ‌guide suprême a été tué", a dit ⁠l'une des sources.

Ali Khamenei, guide suprême de ⁠la révolution ‌iranienne depuis 37 ans, a été tué samedi au ​premier jour de ‌la campagne de bombardements américano-israélienne sur l'Iran.

Les médias officiels iraniens ont annoncé ​sa mort dans la nuit de samedi à dimanche. Un haut responsable israélien a ⁠déclaré à Reuters que son cadavre avait été retrouvé.

Plusieurs autres dirigeants iraniens, militaires ou civils, ont été tués par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël depuis samedi.

(Parisa Hafezi, version française Bertrand Boucey, édité par ​Benoit Van Overstraeten)