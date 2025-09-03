L'autorité de régulation des médicaments de l'UE signale une augmentation des ventes en ligne de médicaments amaigrissants contrefaits

L'autorité de régulation des médicaments de l'Union européenne a déclaré mercredi qu'il y avait eu une augmentation des médicaments illégaux commercialisés en ligne en tant que médicaments amaigrissants et antidiabétiques ces derniers mois dans la région, et a mis en garde contre un risque grave pour la santé publique.

Les pénuries mondiales de ces médicaments ont alimenté la demande de versions composées, en particulier aux États-Unis. Il y a également eu une recrudescence des produits contrefaits , commercialisés sous le nom d'Ozempic de Novo Nordisk

NOVOb.CO ou de Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N .

" Les autorités ont identifié des centaines de faux profils Facebook, de fausses publicités et de fausses listes de commerce électronique, dont beaucoup sont hébergés en dehors de l'UE", a déclaré l' Agence européenne des médicaments.

"Certains sites web frauduleux et certaines publicités sur les médias sociaux détournent des logos officiels et utilisent de fausses mentions pour induire les consommateurs en erreur."

La législation européenne interdit la préparation à grande échelle de médicaments approuvés, sauf dans de rares circonstances.

Ces produits non autorisés peuvent ne pas contenir la substance active revendiquée et peuvent contenir des niveaux nocifs d'autres substances, a ajouté l'EMA. Les personnes qui utilisent ces produits courent un risque très élevé d'échec du traitement, de problèmes de santé graves et d'interactions dangereuses avec d'autres médicaments.

Novo Nordisk vend le semaglutide sous le nom d'Ozempic pour le diabète et Wegovy pour la perte de poids, tandis qu'Eli Lilly vend le tirzepatide sous le nom de Mounjaro dans l'UE pour les deux pathologies.

En 2023, l'EMA a mis en garde le public contre les stylos préremplis faussement étiquetés comme Ozempic, qui sont également utilisés "hors étiquette" pour la perte de poids.

Novo Nordisk et Eli Lilly ont tous deux intenté des dizaines de procès aux États-Unis contre des sociétés de télésanté, des pharmacies de préparation et des spas médicaux pour avoir vendu des versions non approuvées de leurs médicaments.