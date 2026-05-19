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L'autorité de régulation britannique surveille la conformité d'Air India après l'incident lié au commutateur de carburant sur un Dreamliner
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de régulation de l'aviation civile a déclaré mardi qu'elle surveillait de près le respect par Air India de ses procédures, plusieurs mois après avoir demandé à la compagnie aérienne d'expliquer comment un Boeing Dreamliner avait pu décoller de Londres avec un commutateur de carburant potentiellement défectueux.

Cette déclaration faisait suite à des questions soulevées par un article de Reuters indiquant que les responsables indiens de la sécurité aérienne prévoyaient de se rendre à Seattle pour observer les essais menés par Boeing sur le panneau de commande du commutateur de carburant.

“Nous poursuivons notre examen dans le cadre de notre processus réglementaire en cours, conformément à la réglementation relative aux exploitants de pays tiers”, a déclaré l'Autorité de l'aviation civile britannique.

“L'Autorité de l'aviation civile britannique surveille de près le respect par Air India de ses procédures”, a-t-elle ajouté.

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