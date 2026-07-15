 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité de régulation britannique surveille de près l'approche adoptée par Litani vis-à-vis des actionnaires d'Aviva
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité de régulation financière britannique a déclaré mercredi qu'elle surveillait de près une démarche menée par la société d'investissement Litani auprès de certains actionnaires de l'assureur Aviva, coté à Londres AV.L .

Nikhil Rathi, directeur général de la Financial Conduct Authority, a déclaré aux députés de la commission des finances que l'autorité de régulation évaluerait si la loi était respectée et veillerait à ce que toute communication adressée aux actionnaires soit équitable et claire. Aviva a exhorté ses actionnaires à rejeter une "mini-offre publique d'achat" lancée par Litani sur leurs actions, à un prix inférieur de 17,5% au cours du marché. "Ce type d’offres, parfois appelées "mini-offres publiques d’achat", consiste généralement à acheter des actions à un prix inférieur, puis à les revendre au prix plein du marché, ce qui permet à l’acheteur de réaliser un bénéfice aux dépens des actionnaires", a déclaré l’assureur dans un message non daté publié sur son site web.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVIVA
660,000 GBX LSE -0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 343,8 -0,28%
2CRSI
27,4 -2,84%
Pétrole Brent
85,51 +0,43%
VUSION
122,9 -6,82%
STELLANTIS
5,11 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank