L'autorité de régulation britannique surveille de près l'approche adoptée par Litani vis-à-vis des actionnaires d'Aviva

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L'autorité de régulation financière britannique a déclaré mercredi qu'elle surveillait de près une démarche menée par la société d'investissement Litani auprès de certains actionnaires de l'assureur Aviva, coté à Londres AV.L .

Nikhil Rathi, directeur général de la Financial Conduct Authority, a déclaré aux députés de la commission des finances que l'autorité de régulation évaluerait si la loi était respectée et veillerait à ce que toute communication adressée aux actionnaires soit équitable et claire. Aviva a exhorté ses actionnaires à rejeter une "mini-offre publique d'achat" lancée par Litani sur leurs actions, à un prix inférieur de 17,5% au cours du marché. "Ce type d’offres, parfois appelées "mini-offres publiques d’achat", consiste généralement à acheter des actions à un prix inférieur, puis à les revendre au prix plein du marché, ce qui permet à l’acheteur de réaliser un bénéfice aux dépens des actionnaires", a déclaré l’assureur dans un message non daté publié sur son site web.