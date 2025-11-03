 Aller au contenu principal
L'autorité de régulation britannique renvoie la fusion Getty-Shutterstock à une enquête approfondie
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré lundi qu'elle allait soumettre le projet de fusion de 3,7 milliards de dollars entre la société américaine Getty Images GETY.N et sa rivale Shutterstock

SSTK.N à une enquête approfondie de phase 2, car elle craint que l'opération n'entraîne une hausse des prix et une baisse de la qualité de l'imagerie de stock.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GETTY IMAGES RG-A
1,885 USD NYSE -5,99%
