L'autorité de régulation britannique renvoie la fusion Getty-Shutterstock à une enquête approfondie

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré lundi qu'elle allait lancer une enquête approfondie sur le projet de fusion entre la société américaine Getty Images GETY.N et sa rivale Shutterstock

SSTK.N après que les mesures correctives proposées par les entreprises n'ont pas répondu à ses préoccupations concernant l'opération.

Getty et Shutterstock ont proposé un "ensemble complexe de mesures correctives" à la fin de l'enquête de phase 1, mais l'autorité de régulation a déclaré que ces mesures ne répondaient pas entièrement aux préoccupations concernant l'augmentation des prix et la baisse de la qualité de l'imagerie éditoriale et de l'imagerie de stock.

L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré avoir entendu les préoccupations des entreprises, des associations commerciales et des parties prenantes du secteur, y compris l'association des médias d'information (News Media Association), au sujet de la fusion des plus grandes plateformes d'octroi de licences photographiques au monde.

Getty Images a déclaré dans un communiqué qu'elle avait proposé des mesures correctives complètes pour éviter un examen de phase 2 et qu'elle était déçue par la décision de la CMA, mais elle a ajouté qu'elle restait attachée à la fusion et qu'elle continuerait à collaborer avec l'autorité de régulation.

Shutterstock n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Getty et Shutterstock ont conclu un accord de 3,7 milliards de dollars en janvier pour former un géant de l'image de stock à un moment où les outils d'IA générative perturbent de plus en plus le secteur.