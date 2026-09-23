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L'autorité de régulation britannique propose d'offrir aux consommateurs davantage de choix en matière de recherche sur Google
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 11:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a présenté mercredi des propositions visant à offrir aux utilisateurs d'Android et de Chrome de Google davantage de choix et de contrôle sur les services de recherche qu'ils utilisent, y compris les assistants IA tels que ChatGPT et Perplexity.

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