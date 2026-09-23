L'autorité de régulation britannique propose d'offrir aux consommateurs davantage de choix en matière de recherche sur Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a présenté mercredi des propositions visant à offrir aux utilisateurs d'Android et de Chrome de Google davantage de choix et de contrôle sur les services de recherche qu'ils utilisent, y compris les assistants IA tels que ChatGPT et Perplexity.