L'autorité de régulation britannique prend des mesures pour bloquer l'offre haut débit de BT Openreach

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le principal opérateur souhaitait proposer des remises importantes pour stimuler les inscriptions

* Selon l'Ofcom, il ciblait des clients essentiels pour les opérateurs de réseaux alternatifs

* L'autorité de régulation n'a pas l'intention de bloquer une offre d'Openreach à 50 £ ciblant Virgin Media

(Des détails supplémentaires sur l'accord et les concurrents sont fournis aux paragraphes 4 à 10)

L'Ofcom, l'autorité de régulation britannique, a proposé de bloquer une nouvelle offre commerciale d'Openreach, la branche de BT chargée des réseaux de gros

BT.L , afin de préserver la concurrence dans le secteur du haut débit. Il s'agit de sa première initiative visant à empêcher un tel accord de la part du fournisseur dominant.

L’Ofcom a déclaré que cette offre visait des clients essentiels à la capacité des fournisseurs de réseaux alternatifs, tels que CityFibre et Hyperoptic, à développer leur base de clients.

«Nous proposons d’intervenir pour enjoindre Openreach de retirer son “Incremental New to Openreach Offer”, car nous estimons que les tarifs ne sont ni équitables ni raisonnables et pourraient nuire au développement de la concurrence sur le marché des réseaux», a déclaré l’Ofcom mardi.

Le réseau Openreach de BT , qui dessert des fournisseurs d’accès à Internet tels que Sky et Vodafone ainsi que BT, proposait des tarifs fortement réduits aux nouveaux clients, tout en maintenant les prix inchangés pour les autres – une mesure qui, selon l’Ofcom, pourrait nuire à une “concurrence durable”.

Cette offre, qui ne s’appliquerait qu’aux clients dépassant le nombre habituel d’abonnements d’un FAI, proposait aux fournisseurs des remises pouvant atteindre 9,50 £ par client pendant une durée maximale de 30 mois.

“Openreach doit pouvoir être compétitif, mais ne peut pas utiliser son important pouvoir de marché pour évincer d’autres réseaux du marché”, a déclaré Natalie Black, directrice du groupe Infrastructure et connectivité de l’Ofcom.

Le marché britannique de l’Internet haut débit par fibre optique est encore en plein développement, environ la moitié des foyers pouvant accéder à cette technologie n’ayant pas encore souscrit à un abonnement.

L’Ofcom a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de bloquer deux autres accords proposés par Openreach, estimant qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la concurrence d’autres réseaux.

L’une d’elles vise Virgin Media en proposant une remise unique de 50 £ aux nouveaux clients de la fibre optique pour les inscriptions dépassant le nombre habituel dans les zones où opère le deuxième plus grand réseau.

La seconde plafonne le montant que les opérateurs doivent payer pour les nouvelles connexions haut débit.