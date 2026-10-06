L'autorité de régulation britannique ouvre sa première enquête au titre de la loi sur la sécurité en ligne à l'encontre de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Ofcom pose la question suivante: Meta a-t-elle évalué les risques liés à la fonctionnalité « Instagram Instants »?

* Meta affirme avoir réalisé une analyse des risques avant le lancement

* Première enquête officielle visant Meta en vertu de la loi sur la sécurité en ligne

(Mises à jour soulignant que Meta fait l'objet d'une enquête pour la première fois en vertu de cette loi)

par Paul Sandle

L'autorité britannique de régulation des communications a ouvert mardi sa première enquête officielle sur Meta en vertu de la loi sur la sécurité en ligne, cherchant à déterminer si l'entreprise avait correctement évalué les risques posés par sa fonctionnalité « Instagram Instants » avant son lancement en mai.

La fonctionnalité « Instants » permet aux contenus partagés par les utilisateurs sur Instagram de disparaître après avoir été consultés.

L’Ofcom a déclaré que son enquête permettrait de déterminer si Meta avait procédé à une évaluation «appropriée et suffisante» des risques liés aux contenus illicites sur cette fonctionnalité, ainsi que des risques éventuels pour les enfants, avant son lancement.

George Lusty, directeur chargé de l’application de la réglementation à l’Ofcom, a déclaré: "Nos lois sur la sécurité en ligne sont claires: tout changement significatif apporté aux plateformes doit faire l’objet d’une évaluation des risques avant son lancement."

La sécurité doit être intégrée dès la conception et non ajoutée a posteriori, a-t-il précisé. "L’enquête d’aujourd’hui montre que nous prendrons des mesures dès lors que nous craindrons que les fournisseurs ne respectent pas leurs obligations", a-t-il ajouté.

Meta a déclaré prendre très au sérieux ses obligations réglementaires au titre de la loi sur la sécurité en ligne.

"Nous avons mené une analyse des risques et informé l’Ofcom à plusieurs reprises au sujet de cette fonctionnalité avant son lancement", a déclaré un porte-parole.

"Instants intègre des protections, notamment le blocage des captures d’écran, des partages et des transferts, l’absence de fil d’actualité public, ainsi que l’activation automatique des protections pour les comptes adolescents."

"Nous coopérerons bien sûr avec l’Ofcom tout au long de cette enquête", a ajouté le porte-parole.

La première enquête menée par l’Ofcom en vertu de la loi sur la sécurité en ligne a porté, l’année dernière, sur un forum de discussion en ligne consacré au suicide, suivie d’enquêtes sur des sites pornographiques, des services de partage de fichiers utilisés pour diffuser du matériel pédopornographique et des plateformes telles que 4chan.

Le dispositif britannique de sécurité en ligne impose aux plateformes de réseaux sociaux, aux moteurs de recherche et aux fournisseurs de contenus pour adultes des obligations visant à lutter contre les contenus illégaux et à protéger la sécurité des enfants.

L’Ofcom exige des entreprises qu’elles procèdent à des évaluations des risques et mettent en œuvre des mesures de sécurité, telles que la vérification de l’âge.

Si une entreprise ne se conforme pas à ces obligations, l’Ofcom peut lui infliger des amendes pouvant atteindre 18 millions de livres sterling ou 10 % de son chiffre d’affaires mondial éligible, le montant le plus élevé étant retenu.

Meta a engagé des recours juridiques contre l’Ofcom concernant la mise en œuvre de cette loi, notamment en ce qui concerne l’ampleur et la portée des informations qu’elle doit fournir à l’autorité de régulation ainsi que le montant des redevances facturées par l’Ofcom.

En janvier, l’Ofcom a ouvert une enquête sur Meta concernant la fourniture d’informations sur son produit WhatsApp Business, en vertu d’une autre loi sur les communications.