L'autorité de régulation britannique met en garde les sociétés de crédit automobile contre les offres de dédommagement trop modestes

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(Ajout de la confirmation par Barclays des offres de règlement anticipé, à partir du paragraphe 2)

* Barclays devient la première banque britannique à proposer un plan de règlement anticipé

* L'indemnisation doit respecter les conditions du dispositif partiellement suspendu – FCA

* Le programme d'indemnisation de 9,1 milliards de livres sterling de la FCA fera l'objet de recours judiciaires en 2027

L'autorité de surveillance financière britannique a mis en garde mardi les prêteurs automobiles contre le fait de proposer aux automobilistes des indemnisations pour des crédits automobiles vendus de manière abusive qui ne respecteraient pas les conditions de son programme d'indemnisation de 9,1 milliards de livres sterling (12,2 milliards de dollars), partiellement suspendu.

La Financial Conduct Authority (FCA) a défini des “exigences minimales” pour les offres de réparation, alors que Barclays

BARC.L est devenue la première banque britannique à annoncer des offres de règlement “complètes et équitables” à un groupe de clients, dans l’espoir de tourner la page sur ce qui a été qualifié de l’un des scandales de vente abusive de produits financiers les plus coûteux du Royaume-Uni.

“Les offres de règlement anticipé seront calculées selon la méthodologie du programme d’indemnisation de la FCA en matière de crédit automobile, en tenant compte des circonstances particulières de chaque contrat de prêt”, a déclaré la banque.

Certains clients de Barclays Partner Finance, dont les réclamations concernant les commissions sur les crédits automobiles avaient été prises en compte au plus tard le 1er octobre 2026, seront contactés dans les semaines à venir et recevront des informations claires sur la manière dont leur offre a été calculée et sur les implications d’une acceptation, a précisé Barclays.

Ce scandale de vente abusive, qui dure depuis 17 ans, a pesé sur un secteur qui comprend notamment Lloyds LLOY.L , Close Brothers CBRO.L et les filiales financières des constructeurs automobiles.

La FCA, dont le programme de réparation prévu a étépartiellement suspendu en prévision des recours judiciaires qui devraient être examinés en février prochain, a déclaré en juin que les sociétés de crédit automobile britanniques envisageaient de tirer un trait sur ce scandale en proposant de régler certaines dettes de manière anticipée.

Mais l’autorité de surveillance a souligné mardi que les prêteurs devaient être en mesure de démontrer que toute offre d’indemnisation volontaire reflétait au moins le montant maximal de l’indemnisation qui aurait été disponible dans le cadre de son dispositif.

(1 dollar = 0,7460 livre sterling)