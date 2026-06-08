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L'autorité de régulation britannique entame un examen officiel du rachat de Depop par eBay
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale pour ajouter des détails sur la procédure d'enquête de la CMA et l'opération)

L'autorité britannique de la concurrence a annoncé lundi qu'elle allait entamer l'examen officiel du projet d'acquisition par eBay EBAY.O de Depop, une plateforme de revente de vêtements destinée à la génération Z, après avoir achevé la première phase de son processus de collecte d'informations.

( L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré avoir clôturé sa consultation publique, au cours de laquelle les parties intéressées ont eu l'occasion d'indiquer à l'autorité de régulation l'impact que l'opération envisagée aurait sur la concurrence au Royaume-Uni.

eBay a annoncé en février son intention d'acheter Depop à Etsy ETSY.N pour environ 1,2 milliard de dollars, et la transaction devrait être finalisée ce mois-ci.

Cette opération devrait aider eBay à étendre sa présence auprès des jeunes consommateurs et à renforcer sa position sur le marché en pleine croissance de la revente de vêtements, tandis qu'Etsy se concentre sur son cœur de métier, à savoir la vente d'articles faits main et vintage, dans le but de redresser sa situation.

La CMA a indiqué que la date limite pour sa phase 1 d'enquête était fixée au 6 août, après quoi elle déciderait d'autoriser l'opération ou de la renvoyer pour une enquête plus approfondie.

Etsy et eBay n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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