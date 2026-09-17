L'autorité de régulation britannique enquête sur la fusion entre AkzoNobel et Axalta, d'un montant de 25 milliards de dollars

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L'autorité britannique de la concurrence a ouvert jeudi une enquête sur la fusion d'AkzoNobel, fabricant de la marque de peinture Dulux AKZO.AS , avec son concurrent Axalta AXTA.N , d'un montant de 25 milliards de dollars, afin d'évaluer si cette opération entraînerait une diminution substantielle de la concurrence au Royaume-Uni.

Informations complémentaires:

* L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a fixé au 11 novembre la date limite pour rendre sa décision de phase 1 et évaluera si l'opération créerait une situation de concentration pertinente au sens de la loi de 2002 sur les entreprises (Enterprise Act 2002).

* En novembre dernier , AkzoNobel avait annoncé son intention de fusionner avec Axalta Coating Systems dans le cadre d’une opération qui donnerait naissance à une société issue de la fusion d’une valeur d’entreprise de 25 milliards de dollars.