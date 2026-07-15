L'autorité de régulation britannique donne son feu vert au projet d'acquisition de Depop par eBay auprès d'Etsy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a donné mercredi son feu vert au projet d'acquisition de la plateforme de revente de vêtements Depop par eBay ( EBAY.O ), clôturant ainsi une première enquête et levant un obstacle potentiel à la conclusion de l'opération par la société américaine.

Voici quelques détails:

* eBay avait annoncé en février son intention de racheter Depop à Etsy ETSY.N pour environ 1,2 milliard de dollars, dans l’espoir de renforcer son attrait auprès des jeunes consommateurs et d’accroître sa présence sur le marché en pleine croissance de la revente de vêtements

* L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a entamé un examen formel de l’opération le mois dernier, au cours duquel les parties intéressées ont été invitées à donner leur avis sur l’impact de l’opération sur la concurrence au Royaume-Uni

* La CMA a indiqué avoir décidé de ne pas soumettre l'opération à une enquête approfondie, dite de "phase 2"; la date limite pour conclure l'enquête de phase 1 était fixée au 6 août

* eBay n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau