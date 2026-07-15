 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité de régulation britannique donne son feu vert au projet d'acquisition de Depop par eBay auprès d'Etsy
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a donné mercredi son feu vert au projet d'acquisition de la plateforme de revente de vêtements Depop par eBay ( EBAY.O ), clôturant ainsi une première enquête et levant un obstacle potentiel à la conclusion de l'opération par la société américaine.

Voici quelques détails:

* eBay avait annoncé en février son intention de racheter Depop à Etsy ETSY.N pour environ 1,2 milliard de dollars, dans l’espoir de renforcer son attrait auprès des jeunes consommateurs et d’accroître sa présence sur le marché en pleine croissance de la revente de vêtements

* L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a entamé un examen formel de l’opération le mois dernier, au cours duquel les parties intéressées ont été invitées à donner leur avis sur l’impact de l’opération sur la concurrence au Royaume-Uni

* La CMA a indiqué avoir décidé de ne pas soumettre l'opération à une enquête approfondie, dite de "phase 2"; la date limite pour conclure l'enquête de phase 1 était fixée au 6 août

* eBay n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EBAY
112,5400 USD NASDAQ -2,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,34 +1,41%
2CRSI
28,68 +1,70%
CAC 40
8 362,91 -0,05%
TOTALENERGIES
70,79 -0,58%
SOITEC
104,3 +1,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank