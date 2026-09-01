L'autorité de régulation australienne ouvre une enquête sur Western Union en raison de préoccupations liées à des paiements à haut risque

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L'autorité australienne de surveillance de la criminalité financière a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur la société Western Union WU.N et sa filiale australienne, en raison de préoccupations concernant la gestion par l'entreprise des canaux de paiement à haut risque, de ses clients et de ses affiliés.

Voici quelques détails:

* Le Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a indiqué qu'il enquêtait sur Western Union Financial Services Australia Pty Ltd et sa société mère, et que les affiliés de la société de transfert de fonds ne faisaient pas partie de l'enquête.

* Cette enquête a été ouverte car l’AUSTRAC nourrit de « sérieuses inquiétudes » quant à l’incapacité de Western Union à gérer de manière adéquate les risques liés à l’exploitation criminelle, a déclaré son directeur général, Brendan Thomas.

* L’enquête de l’AUSTRAC se concentrera sur le programme en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) de Western Union, notamment pour déterminer si ses systèmes permettent d’identifier, d’évaluer et d’atténuer efficacement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

* L'autorité de régulation évaluera également si le dispositif de surveillance des transactions de l'entreprise permet de détecter les schémas connus de blanchiment d'argent, en particulier ceux liés à l'exploitation des enfants et au financement du terrorisme.

* Le cadre de gouvernance de Western Union, y compris le rôle de son siège mondial dans la supervision de la conformité de sa filiale australienne aux règles AML/CTF, fera l’objet d’une enquête, a ajouté l’AUSTRAC.

* Western Union, qui exploite l’un des plus grands prestataires mondiaux de services de paiement internationaux, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* En juillet 2025 , l’autorité de régulation avait ordonné un audit externe de la filiale locale de Western Union, en raison de préoccupations concernant sa conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

* La campagne de surveillance menée par l’AUSTRAC en 2025 auprès des prestataires de services de paiement a mis en évidence d’importantes faiblesses dans la manière dont certaines entreprises détectaient et géraient les transactions liées à l’exploitation sexuelle des enfants.

* L’AUSTRAC a indiqué qu’elle déciderait de prendre ou non des mesures à l’issue de son enquête, et a souligné que Western Union s’était engagée à remédier aux problèmes identifiés dans le rapport d’audit.