L'autorité de régulation américaine rejette la demande de nouvelle audition de Colonial Pipeline concernant les changements apportés aux expéditions d'essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Energy Regulatory Commission (Commission fédérale de régulation de l'énergie) des États-Unis a rejeté lundi la demande de nouvelle audition présentée par Colonial Pipeline après que l'autorité de régulation a rejeté les modifications proposées par la société concernant la manière dont la plus grande artère de carburant du pays gère les expéditions d'essence.

Colonial a proposé de modifier les spécifications de ses livraisons, notamment de mettre fin au chevauchement des livraisons de différentes qualités d'essence et d'interrompre les livraisons d'essence dite "Grade 5" vendue dans certains États du nord-est du pays pendant l'hiver. Le 3 novembre, la FERC a empêché Colonial de procéder à ces changements, déclarant que Colonial n'avait pas démontré que ces changements étaient justes et raisonnables.

La société a demandé une nouvelle audience, arguant que la décision était une erreur de la part de l'autorité de régulation.

"Nous continuons à estimer que les arguments de Colonial ne sont pas convaincants et nous refusons une nouvelle audience", a déclaré la FERC dans un document. Un groupe d'expéditeurs de Colonial , dont les majors pétrolières ExxonMobil XOM.N et BP BP.L , avait protesté contre la proposition, arguant qu'elle nuirait à leurs activités en transférant les marges de mélange à Colonial au détriment de ces dernières.

Les États-Unis sont le plus grand consommateur d'essence au monde et Colonial Pipeline est le plus grand oléoduc de produits raffinés du pays, transportant quotidiennement plus de 100 millions de gallons de carburant de la côte américaine du golfe du Mexique à la côte est.