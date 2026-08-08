L'autorité de régulation américaine rejette la demande d'agrément bancaire national déposée par la fintech néerlandaise Bunq

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La fintech néerlandaise Bunq a annoncé vendredi que le Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis (OCC) avait rejeté sa demande d'agrément bancaire national, ce qui constitue un revers pour les projets de l'entreprise visant à étendre ses activités bancaires aux États-Unis.

* « L'OCC souhaite disposer d'un plan plus spécifiquement adapté au marché américain, démontrant une plus grande expérience dans les produits que nous souhaitons proposer, et fournissant des détails sur notre structure financière », a déclaré un porte-parole de Bunq à Reuters dans un communiqué.

* Dans une lettre datée du 4 août, l’OCC a indiqué que son refus était motivé par « d’importantes préoccupations en matière de surveillance et de conformité ».

* L’OCC a indiqué que la demande n’expliquait pas clairement comment Bunq serait capitalisée aux États-Unis et a émis des doutes quant à l’expérience de la direction en matière de cartes de crédit non garanties, ainsi qu’à la capacité de la banque à fonctionner en toute sécurité et à dégager des bénéfices sur le marché américain très concurrentiel.

* Bunq a indiqué qu’elle comptait répondre aux préoccupations de l’autorité de régulation et poursuivre ses efforts pour s’implanter dans le secteur bancaire américain.

* La fintech néerlandaise avait déposé une nouvelle demande d’agrément bancaire aux États-Unis en janvier, après avoir retiré une demande antérieure début 2024, comme l’avait rapporté Bloomberg News plus tôt cette année.

* La société a obtenu en 2025 une licence de courtier-négociant approuvée par la FINRA , qui lui permet de proposer des produits d’investissement aux États-Unis, et espérait ensuite obtenir une licence bancaire complète.

* Le mois dernier, l’OCC a également rejeté la demande de Wise ( WISEa.L ) visant à devenir une banque fiduciaire nationale, invoquant des préoccupations en matière de surveillance et de conformité. Wise a indiqué qu’elle prévoyait de déposer une nouvelle demande.