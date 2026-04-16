L'Autorité de la concurrence sanctionne Greenweez (groupe Carrefour)
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 12:59
L'autorité indique que ces organismes ont pris part "à une entente unique, complexe et continue ayant pour objet de répartir les marques des fournisseurs de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique entre les canaux de distribution grandes surfaces spécialisées et grandes surfaces à dominante alimentaire généralistes ou conventionnelles".
Cette entente a duré plus de sept ans et s'est déroulée dans un contexte marqué par le fort développement de l'offre de produits bio dans le circuit des GSA, lequel était devenu le premier circuit de distribution de ces produits depuis 2016.
Outre le syndicat, l'Autorité a constaté que les sociétés Greenweez, Les Comptoirs de la Bio et ITM Entreprises ont également participé activement aux pratiques.
Pour ces raisons, l'Autorité prononce une sanction totale de 12 670 000 euros répartie de la manière suivante : 10 millions d'euros pour le Synadis Bio ; 1,85 million d'euros pour Greenweez (solidairement avec sa société mère Carrefour) ; 740 000 euros pour ITM Entreprises (solidairement avec sa société mère Les Mousquetaires) ; et 80 000 euros pour Les Comptoirs de la Bio.
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