L'Autorité de la concurrence rejette un recours de Qwant contre Microsoft
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 14:12
Selon Qwant, le géant américain des logiciels a recours à des pratiques d'exclusivité et de ventes liées ayant pour effet de restreindre sa capacité à développer un modèle d'intelligence artificielle et de le discriminer dans l'accès à l'offre de publicité en ligne liée aux recherches.
Dans un communiqué, l'Autorité estime cependant que Qwant n'a pas apporté suffisamment d'éléments probant de nature à démontrer que le groupe de Redmond occupait une position dominante sur le marché ou que les conditions d'un abus étaient réunies, ce qui l'a amené à rejeter la saisine et les mesures conservatoires que réclamait ce dernier.
Valeurs associées
|485,5000 USD
|NASDAQ
|+1,78%
