L'autorité britannique de régulation des médicaments autorise le comprimé amaigrissant de Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 4, de contexte aux paragraphes 5 et 6 et d'un commentaire au paragraphe 7) par Bhanvi Satija et Christy Santhosh

L'autorité britannique de régulation des médicaments a approuvé jeudi le comprimé amaigrissant de Novo Nordisk NOVOb.CO , offrant ainsi aux patients une nouvelle option thérapeutique sans injection et renforçant l'avance du laboratoire danois, premier sur le marché, face à son concurrent américain Eli Lilly LLY.N .

Cette autorisation offre à plus de 10 millions de personnes vivant en Angleterre une alternative plus pratique, alors que les laboratoires pharmaceutiques se livrent à une course effrénée pour étendre l'utilisation de ces médicaments, qui ont transformé la demande en traitements amaigrissants et redessiné le paysage de l'industrie pharmaceutique.

L'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé ce médicament pour les adultes obèses présentant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30, ou pour ceux dont l'IMC se situe entre 27 et 30 et qui souffrent d'au moins une affection associée.

Les actions de Novo cotées aux États-Unis ont progressé de 2 % en début de séance.

Novo a également obtenu une autorisation anticipée aux États-Unis pour sa pilule amaigrissante et l'a lancée plus tôt cette année, tandis que Lilly a rapidement emboîté le pas en commercialisant son médicament oral, Foundayo, après avoir obtenu le feu vert réglementaire en avril.

Les deux laboratoires pharmaceutiques visent à accroître leur part du marché des médicaments contre l'obésité, en pleine expansion, qui devrait, selon les analystes, dépasser les 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d'affaires annuel au cours de la prochaine décennie, en se développant dans les traitements oraux.

“Les GLP-1 oraux permettront à davantage de personnes de suivre un traitement et offriront un plus grand choix aux patients, mais ce ne sont pas des remèdes miracles”, a déclaré Danielle Brightman, directrice clinique de la plateforme privée de santé numérique britannique Numan.

Le comprimé contient du sémaglutide, le même principe actif que celui utilisé dans les médicaments injectables à succès de Novo, Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le diabète.

L'autorisation sera suivie d'une évaluation par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique avant que le comprimé ne soit disponible au sein du NHS.

D'ici là, les patients peuvent se procurer le comprimé auprès de prestataires privés. Novo prévoit que le médicament sera disponible par le biais de canaux privés d'ici quelques semaines.

L'obésité touche environ 30 % des adultes en Angleterre, soit entre 13 et 14 millions de personnes selon les dernières estimations du NHS England.