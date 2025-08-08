 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 750,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'autorité britannique de la concurrence autorise le rachat de Spirit AeroSystems par Boeing
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'autorité britannique de la concurrence CMA a entamé son enquête en juin

*

L'autorité britannique de la concurrence renonce à la "phase 2" de l'enquête

(Ajoute le contexte, le cours de l'action Boeing, le commentaire de l'entreprise dans les paragraphes 2-4)

L'autorité britannique de la concurrence a autorisé le projet d'acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N par Boeing BA.N , a-t-elle déclaré vendredi, après avoir décidé de ne pas mener d'enquête approfondie pour déterminer si l'opération était anticoncurrentielle.

Cette nouvelle devrait rassurer les investisseurs après une série de crises qui ont épuisé les finances de Boeing , sapé le moral des employés et entamé la confiance du public. Les actions de l'avionneur américain ont augmenté de 0,8 % dans la matinée.

"Nous sommes satisfaits du résultat et continuons à travailler sur les processus réglementaires restants", a déclaré Boeing dans un communiqué.

L'accord, qui marque la fin de près de deux décennies d'indépendance pour Spirit AeroSystems - la plus grande entreprise autonome d'aérostructures au monde - doit encore être approuvé par la Commission européenne et la Commission fédérale du commerce des États-Unis.

Joe Buccino, porte-parole de Spirit AeroSystems, a déclaré que l'opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) n'a pas fourni de détails dans sa déclaration initiale, mais a déclaré que l'enquête n'irait pas jusqu'à la "phase 2" sur la base des données disponibles. Le texte intégral de sa décision sera publié sous peu.

L'année dernière, Boeing a accepté de racheter Spirit dans le cadre d'une transaction de 4,7 milliards de dollars afin de rationaliser ses activités et d'améliorer le contrôle de la qualité, plusieurs années après avoir essaimé le fournisseur.

En juillet, Boeing a également accepté de reprendre une partie des activités de Spirit à Belfast , en Irlande du Nord, à l'entreprise européenne Airbus AIR.PA , qui avait finalisé en avril un accord de rachat de plusieurs installations de Spirit liées à ses programmes aéronautiques.

L'organisme de surveillance a entamé son enquête initiale en juin et avait jusqu'au 28 août pour rendre sa décision.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
176,2200 EUR Euronext Paris -0,67%
BOEING CO
229,730 USD NYSE +1,02%
SPIRIT AERO HLDG-A
40,100 USD NYSE +0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé au terme d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 08.08.2025 18:33 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant ... Lire la suite

  • Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:33 

    Images du paysage recouvert de cendres et de végétation noircie sur les routes autour des villages de Jonquières ou Coustouges, dans le département de l'Aude où les pompiers ont fixé l'incendie géant.

  • Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Un ancien hôtel s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens pour des raisons encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, selon les pompiers et la préfecture.

  • A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Au centre pénitentiaire surpeuplé de Seysses, près de Toulouse, les détenus font face à une chaleur étouffante, alors qu’une alerte orange à la canicule est annoncée dans la région.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank