L'autorité britannique de la concurrence autorise le rachat de Spirit AeroSystems par Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence CMA a entamé son enquête en juin

L'autorité britannique de la concurrence renonce à la "phase 2" de l'enquête

L'autorité britannique de la concurrence a autorisé le projet d'acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N par Boeing BA.N , a-t-elle déclaré vendredi, après avoir décidé de ne pas mener d'enquête approfondie pour déterminer si l'opération était anticoncurrentielle.

Cette nouvelle devrait rassurer les investisseurs après une série de crises qui ont épuisé les finances de Boeing , sapé le moral des employés et entamé la confiance du public. Les actions de l'avionneur américain ont augmenté de 0,8 % dans la matinée.

"Nous sommes satisfaits du résultat et continuons à travailler sur les processus réglementaires restants", a déclaré Boeing dans un communiqué.

L'accord, qui marque la fin de près de deux décennies d'indépendance pour Spirit AeroSystems - la plus grande entreprise autonome d'aérostructures au monde - doit encore être approuvé par la Commission européenne et la Commission fédérale du commerce des États-Unis.

Joe Buccino, porte-parole de Spirit AeroSystems, a déclaré que l'opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) n'a pas fourni de détails dans sa déclaration initiale, mais a déclaré que l'enquête n'irait pas jusqu'à la "phase 2" sur la base des données disponibles. Le texte intégral de sa décision sera publié sous peu.

L'année dernière, Boeing a accepté de racheter Spirit dans le cadre d'une transaction de 4,7 milliards de dollars afin de rationaliser ses activités et d'améliorer le contrôle de la qualité, plusieurs années après avoir essaimé le fournisseur.

En juillet, Boeing a également accepté de reprendre une partie des activités de Spirit à Belfast , en Irlande du Nord, à l'entreprise européenne Airbus AIR.PA , qui avait finalisé en avril un accord de rachat de plusieurs installations de Spirit liées à ses programmes aéronautiques.

L'organisme de surveillance a entamé son enquête initiale en juin et avait jusqu'au 28 août pour rendre sa décision.