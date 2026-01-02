 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité brésilienne de la concurrence ouvre une enquête sur les services d'informatique dématérialisée de Microsoft
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 18:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec des informations de l'autorité de la concurrence)

L'autorité brésilienne de la concurrence, le Cade, a ouvert une enquête administrative sur l'unité brésilienne de Microsoft MSFT.O concernant ses services d'informatique dématérialisée, selon un document publié vendredi par le régulateur.

* Selon la Cade, il y a des signes que Microsoft pourrait "profiter de sa position dominante" pour contrôler les conditions d'utilisation de ses produits.

* Cette pratique, basée sur les politiques mondiales de l'entreprise, créerait des barrières artificielles pour les concurrents, a déclaré le Cade.

* Si des preuves de violations économiques sont présentées, elles pourraient être qualifiées de concurrence illégale et constituer une violation de la loi brésilienne, a ajouté le Cade.

* L'entreprise a été invitée à commenter les faits décrits par le Cade.

* Les autorités de régulation en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis ont commencé à examiner séparément les pratiques de Microsoft et d'autres entreprises en matière d'informatique dématérialisée.

* Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

MICROSOFT
473,5000 USD NASDAQ -2,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank