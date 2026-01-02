L'autorité brésilienne de la concurrence ouvre une enquête sur les services d'informatique dématérialisée de Microsoft

(Refonte avec des informations de l'autorité de la concurrence)

L'autorité brésilienne de la concurrence, le Cade, a ouvert une enquête administrative sur l'unité brésilienne de Microsoft MSFT.O concernant ses services d'informatique dématérialisée, selon un document publié vendredi par le régulateur.

* Selon la Cade, il y a des signes que Microsoft pourrait "profiter de sa position dominante" pour contrôler les conditions d'utilisation de ses produits.

* Cette pratique, basée sur les politiques mondiales de l'entreprise, créerait des barrières artificielles pour les concurrents, a déclaré le Cade.

* Si des preuves de violations économiques sont présentées, elles pourraient être qualifiées de concurrence illégale et constituer une violation de la loi brésilienne, a ajouté le Cade.

* L'entreprise a été invitée à commenter les faits décrits par le Cade.

* Les autorités de régulation en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis ont commencé à examiner séparément les pratiques de Microsoft et d'autres entreprises en matière d'informatique dématérialisée.

* Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.