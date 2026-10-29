L'autorité australienne de régulation des entreprises indique être en pourparlers avec des banquiers au sujet de l'échec de l'introduction en bourse de Firmus, d'un montant de 5 milliards de dollars

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(Ajout d'informations issues du paragraphe 7, modifications dans l'ensemble du texte)

* L'ASIC examine les problèmes liés à l'échec de l'introduction en bourse de Firmus.

* L'effondrement de Firmus entame la confiance dans les opérations de fusion-acquisition liées à l'IA.

* L'enthousiasme pour l'IA s'estompe, les investisseurs exigeant des rendements plus clairs.

par Scott Murdoch et Christine Chen

L'autorité australienne de régulation des entreprises a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur l'échec de l'introduction en bourse de 5 milliards de dollars de Firmus, opérateur de centres de données spécialisés dans l'IA.

L'introduction en bourse prévue de Firmus sur l' , qui devait être la deuxième plus importante de l'histoire de l'Australie, a échoué le 9 octobre après avoir échoué à obtenir un soutien suffisant, sur fond d'inquiétudes croissantes des investisseurs concernant les valorisations des entreprises d'IA, les dépenses importantes et le délai de retour sur investissement, ce qui a tempéré l'optimisme qui avait alimenté l'essor rapide du secteur.

La présidente de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), Sarah Court, a déclaré que l’autorité de régulation n’avait pas encore ouvert d’enquête officielle, mais qu’elle avait pris contact avec les banques chargées de la vente des actions.

Les co-chefs de file de l’opération étaient Bank of America

BAC.N , JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et la société de courtage Morgans.

Bank of America, Morgan Stanley et JPMorgan ont refusé de commenter les enquêtes de l’ASIC, tandis que Morgans n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

« Je pense qu’il est juste de dire que nous examinons l’ensemble des questions qui ont été rapportées dans les médias, y compris en collaborant avec les chefs de file conjoints », a déclaré M. Court lors d’une audition devant des législateurs australiens.

« Il s’agissait d’un événement très important. Nous en sommes conscients et nous devons l’examiner avec soin. C’est ce que nous faisons. »

Certains investisseurs ont critiqué comme trompeuse une fiche de conditions envoyée par les banques lors du lancement de l’opération et de la fixation du prix, le 1er octobre, qui indiquait: « À ce prix fixe, les indications dépassent le volume de l’offre. »

Un courtier de l’une de ces sociétés, Morgans, a également envoyé un e-mail à ses clients indiquant que le carnet d’ordres de Firmus dépassait largement le volume de l’opération, selon les médias locaux, ce qui suggérait une forte demande.

M. Court a déclaré que les communications des courtiers pendant la phase de constitution du carnet d’ordres de l’introduction en bourse feraient partie de l’enquête de l’ASIC sur l’opération avortée.

Dans une autre lettre répondant aux questions soulevées par le sénateur libéral Dave Sharma, M. Court a précisé que l’ASIC avait établi des normes que les banques étaient tenues de respecter lors des levées de fonds.

« Nous attendons des chefs de file qu’ils disposent d’une base raisonnable pour leurs déclarations concernant la demande des investisseurs, qu’ils conservent des traces appropriées des décisions relatives à la constitution du carnet d’ordres et à l’attribution des titres, qu’ils gèrent les conflits d’intérêts et qu’ils informent les investisseurs si la demande venait à évoluer de manière significative au cours du processus de levée de fonds », a écrit M. Court dans cette lettre datée de mercredi et consultée par Reuters. L’ASIC a refusé de commenter au-delà du contenu de cette lettre.

Firmus, une société soutenue par l' NVDA.O e de Nvidia, avait prévu de lever 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui aurait valorisé l'entreprise à 30,6 milliards de dollars, soit le triple de la valorisation obtenue lors d'un tour de table privé en août.

L'échec de l'opération est venu s'ajouter à une vague de pessimisme à l'égard des valeurs liées à l'IA, qui avaient tiré la hausse des marchés boursiers mondiaux pendant une grande partie des deux dernières années, et a attisé les craintes d'un éventuel ralentissement de la capacité de levée de fonds du secteur.