L'autorité américaine de régulation des transports reprend l'examen du projet de fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Surface Transportation Board américain a annoncé mardi avoir repris l'examen du projet de fusion entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , tout en soulignant que cette décision ne signifiait pas pour autant l'approbation de cette opération évaluée à 85 milliards de dollars .

* Le Conseil a levé la suspension de la procédure après avoir estimé que les informations complémentaires fournies par les compagnies ferroviaires étaient suffisantes pour reprendre le processus d'examen.

* Cette opération, annoncée en juillet dernier , donnerait naissance au premier réseau ferroviaire de fret reliant les deux côtes des États-Unis.

* Cette décision fixe un calendrier pour les observations du public sur le projet de fusion, laissant ainsi aux parties prenantes et aux autorités de régulation le temps d’en évaluer l’impact potentiel.

* La décision du STB enjoint également aux entreprises de déposer à nouveau, dans un délai de 10 jours, tous les documents de travail qui avaient été filtrés ou écartés, afin de permettre au conseil d’examiner l’ensemble des données.

* Le conseil a rejeté la demande des entreprises visant à obtenir une procédure accélérée concernant leur projet de cession du contrôle de la Terminal Railroad Association of St. Louis, et a indiqué que les documents de travail non filtrés devaient être déposés avant le 28 août.