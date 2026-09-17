L'autorité américaine de régulation des marchés financiers met en place une exemption de cinq ans pour la transaction d'actions tokenisées

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(Ajoute des précisions sur les jetons d'actions, paragraphes 15 et 16)

* Les plateformes négociant des actions tokenisées bénéficient d’une dérogation de cinq ans à la définition de « bourse » au sens des règles de la SEC

* Les fournisseurs de liquidité pour les actions tokenisées bénéficient d’une exemption de cinq ans des obligations d’enregistrement en tant que courtier

* Cette décision fait suite à l'échec, quelques jours plus tôt, du Sénat à faire avancer le projet de loi sur les cryptomonnaies soutenu par Trump

par Hannah Lang

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a dévoilé jeudi son exemption tant attendue, qui permettra aux entreprises de proposer la transaction d’actions et d’autres titres « tokenisés » ou basés sur la blockchain, une initiative majeure susceptible d’intégrer plus profondément les actifs numériques dans les marchés traditionnels.

L’agence accorde une exemption de cinq ans aux plateformes facilitant la transaction d’actions tokenisées — des jetons numériques représentant une action et pouvant être négociés sur une blockchain à l’instar d’une cryptomonnaie — vis-à-vis d’une grande partie des règles applicables au Nasdaq, au NYSE et à d’autres places boursières.

Elle accorde également aux fournisseurs de liquidité spécialisés dans les actions tokenisées une dérogation de cinq ans aux obligations d’enregistrement en tant que courtier.

Les plateformes seraient tenues d’informer les entreprises avant de mettre en cotation les versions tokenisées de leurs actions, et ne seraient pas autorisées à proposer ces produits si l’émetteur s’y oppose, selon un responsable de la SEC.

Les jetons « synthétiques » offrant une exposition à une action via un produit dérivé ou un autre produit ne seraient pas autorisés.

Le secteur des cryptomonnaies estime que la tokenisation des titres pourrait révolutionner les marchés en permettant la transaction des actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leur règlement instantané, ce qui renforcerait la liquidité et réduirait les coûts de transaction. Elle pourrait également permettre aux investisseurs de gérer eux-mêmes leurs actifs et de détenir des fractions d’actions, a indiqué la SEC.

La SEC a déclaré que cette exemption était nécessaire car les plateformes proposant des actions tokenisées pourraient rencontrer des difficultés importantes pour se conformer à la législation fédérale sur les valeurs mobilières « sans apporter de modifications potentiellement contraignantes » à leurs modèles économiques.

"L’exemption pour l’innovation est conçue pour résoudre les difficultés qui ont empêché une innovation responsable de s’implanter aux États-Unis, tout en garantissant la protection des investisseurs et le respect des normes d’intégrité du marché", a déclaré Paul Atkins, président de la SEC, dans un communiqué.

Des acteurs majeurs du secteur des cryptomonnaies, notamment Coinbase COIN.O , ont fait savoir qu’ils prévoyaient de lancer des actions tokenisées aux États-Unis dès que la réglementation le permettra. Robinhood HOOD.O , Kraken et plusieurs autres plateformes d’échange de cryptomonnaies proposent déjà des actions tokenisées à l’étranger.

Cette nouvelle exemption intervient quelques jours seulement après que le Sénat américain a échoué à faire avancer un projet de loi global sur les cryptomonnaies soutenu par le président Donald Trump , ce qui constitue un coup dur pour les entreprises du secteur des actifs numériques et les républicains qui défendaient ce projet depuis des mois.

À long terme, cette exemption pourrait ouvrir la voie à des changements structurels majeurs sur les marchés boursiers, plaçant ces nouvelles entreprises du secteur des cryptomonnaies en concurrence directe avec des courtiers traditionnels tels qu'E*Trade de Morgan Stanley MS.N et Charles Schwab SCHW.N , ont déclaré des analystes et des avocats.

La SEC a également déclaré jeudi que la transaction d’actions tokenisées pourrait permettre aux investisseurs de gérer eux-mêmes la garde de leurs actifs et de renforcer la transparence.

Cette exemption au titre de l’innovation s’inscrit dans le cadre d’un revirement plus large de la politique de la SEC en matière de cryptomonnaies sous l’administration Trump, qui a courtisé les cryptomonnaies pendant la campagne électorale en s’engageant à mettre fin à la répression menée par les démocrates contre ce secteur et qui a lui-même tiré profit de ses propres initiatives dans ce domaine.

En août, la SEC a proposé d’exempter certaines entreprises du secteur des cryptomonnaies et certaines offres des règles américaines sur les valeurs mobilières, ce qui devrait permettre à ces entreprises d’émettre plus facilement des jetons et de lever des fonds.

Bien que de nombreux produits boursiers tokenisés à l’étranger soient commercialisés comme des actions, ils offrent rarement les mêmes droits, obligations d’information et protections que les actions traditionnelles. Quelques entreprises ont émis leurs propres jetons d’actions expérimentaux sur la blockchain — un logiciel faisant office de registre numérique partagé — mais la plupart des actions tokenisées sont indexées sur des sociétés cotées en bourse et émises par des tiers.

La SEC a précisé qu’en vertu de cette exemption, les actions tokenisées doivent offrir les mêmes droits et privilèges que les titres traditionnels, notamment le droit de percevoir des dividendes et d’exercer des droits de vote.