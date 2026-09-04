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L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile indique qu'elle évalue le déploiement du « Cybercab » de Tesla
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 03:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence américaine de sécurité automobile NHTSA évalue actuellement le déploiement par Tesla de ses robotaxis « Cybercab », a déclaré jeudi un porte-parole, alors que le constructeur de véhicules électriques a commencé à proposer des trajets dans certaines zones d'Austin, au Texas.

Le Cybercab est un véhicule autonome à deux places dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs – des éléments généralement exigés par les normes fédérales de sécurité.

"La NHTSA est en contact avec Tesla et évalue la situation", a déclaré à Reuters le porte-parole de l’Administration nationale de la sécurité routière, sans donner plus de détails.

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