L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile indique qu'elle évalue le déploiement du « Cybercab » de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence américaine de sécurité automobile NHTSA évalue actuellement le déploiement par Tesla de ses robotaxis « Cybercab », a déclaré jeudi un porte-parole, alors que le constructeur de véhicules électriques a commencé à proposer des trajets dans certaines zones d'Austin, au Texas.

Le Cybercab est un véhicule autonome à deux places dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs – des éléments généralement exigés par les normes fédérales de sécurité.

"La NHTSA est en contact avec Tesla et évalue la situation", a déclaré à Reuters le porte-parole de l’Administration nationale de la sécurité routière, sans donner plus de détails.