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L'autorité américaine de régulation automobile clôt une pétition pour défaut d'airbag concernant environ 807.000 Honda Odyssey
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 09:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Une autorité américaine de régulation du secteur automobile a annoncé mardi avoir clos une pétition concernant un défaut touchant 806.963 véhicules Honda Odyssey aux États-Unis, suite à des allégations de déclenchements intempestifs des airbags alors que les véhicules roulaient.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré avoir achevé l’examen d’une pétition concernant des Honda Odyssey des années 2011 à 2017 et n’avoir trouvé aucune preuve suffisante d’une tendance à la défaillance justifiant l’ouverture d’une enquête officielle.

La pétition alléguait que les airbags pouvaient se déployer sans événement déclencheur suffisamment grave et que le système d’airbags enregistrait des informations de diagnostic inexactes.

La NHTSA a indiqué avoir examiné les plaintes des consommateurs et d’autres rapports faisant état de déploiements intempestifs, mais n’avoir identifié aucune tendance claire ni aucun facteur reliant ces incidents entre eux.

L'agence a également indiqué n’avoir connaissance d’aucun accident ni de blessures graves résultant des déploiements allégués.

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