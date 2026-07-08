L'Autorité aéroportuaire du Pakistan annonce la découverte de l'épave d'un avion-cargo porté disparu

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L'épave du Boeing 737-cargo de la compagnie K2 Airways, qui avait perdu le contact avec le contrôle aérien alors qu'il se rendait à Karachi, a été retrouvée, a annoncé mercredi l'Autorité des aéroports du Pakistan.

L'épave a été repêchée à 53 milles marins au sud du port d'Ormara, et les recherches se poursuivent pour retrouver les membres d'équipage portés disparus, a-t-elle précisé.