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L'Autorité aéroportuaire du Pakistan annonce la découverte de l'épave d'un avion-cargo porté disparu
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'épave du Boeing 737-cargo de la compagnie K2 Airways, qui avait perdu le contact avec le contrôle aérien alors qu'il se rendait à Karachi, a été retrouvée, a annoncé mercredi l'Autorité des aéroports du Pakistan.

L'épave a été repêchée à 53 milles marins au sud du port d'Ormara, et les recherches se poursuivent pour retrouver les membres d'équipage portés disparus, a-t-elle précisé.

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