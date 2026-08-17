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L'autorité aérienne vietnamienne indique qu'un avion de ligne est rentré à Munich après avoir heurté le sol avec sa queue et reçu des alertes concernant la pression des pneus
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 07:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité aérienne vietnamienne a indiqué que des alertes signalant un choc de la queue sur la piste et une pression insuffisante des pneus s'étaient déclenchées peu après le décollage d'un Boeing 787 de Vietnam Airlines depuis Munich dimanche, ce qui a contraint l'appareil à faire demi-tour vers l'aéroport allemand ce week-end.

L'appareil, à destination de Hanoï, a tourné en rond pendant plus de deux heures pour consommer du carburant avant de revenir à Munich après avoir, selon certaines informations, dépassé la piste lors du décollage, d'après le site de suivi des vols Flightradar24.

« Après le décollage, des alertes se sont déclenchées, indiquant un contact entre la queue de l’avion et la piste ainsi qu’une pression insuffisante des pneus », a déclaré l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) dans un communiqué publié dimanche en fin de journée.

Auparavant, Vietnam Airlines avait indiqué que le vol était rentré en raison d’un « problème technique ». La compagnie aérienne a précisé que les 271 passagers et les 16 membres d’équipage étaient sains et saufs.

L’aéroport de Munich a indiqué que l’avion n’avait pas pu rouler de sa propre initiative depuis la piste nord après l’atterrissage et qu’il était resté immobilisé, ce qui a perturbé les opérations aéroportuaires.

« L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam est actuellement en contact avec les autorités d’enquête allemandes afin de coordonner les efforts et de demander la communication rapide d’informations concernant l’incident et le déroulement de l’enquête », a déclaré la CAAV.

Les autorités allemandes mènent l’enquête conformément aux règles internationales de l’aviation, a précisé la CAAV, ajoutant que le Conseil vietnamien d’enquête sur les incidents graves et les accidents aériens apporterait son aide dans le cadre de cette enquête.

Vietnam Airlines a organisé des solutions de remplacement pour les passagers concernés, sur ses propres vols et sur des vols assurés par d’autres compagnies aériennes, tout en fournissant un hébergement, des repas et des transports terrestres à ceux qui attendent des vols de remplacement, ont rapporté les médias d’État vietnamiens.

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