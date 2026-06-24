L'autorisation de mise sur le marché en Chine du comprimé GLP-1 d'Eli Lilly pourrait intervenir dès 2026, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick et Andrew Silver

Le comprimé orforglipron d'Eli Lilly LLY.N contre le diabète de type 2 et l'obésité pourrait être commercialisé en Chine dès la fin de cette année, a déclaré à Reuters un dirigeant du laboratoire pharmaceutique américain, alors que son concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO cherche à rattraper son retard sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial.

Lilly, basée aux États-Unis, et le danois Novo estiment que les comprimés amaigrissants pourraient attirer les patients réticents à recourir aux injections et se livrent à une course effrénée pour étendre l’utilisation de ces médicaments qui ont transformé le traitement de l’obésité et redéfini l’industrie pharmaceutique mondiale.

La date de lancement de l’orforglipron en Chine pourrait se situer « entre fin 2026 et début 2027 », a déclaré mardi à Reuters Patrik Jonsson, vice-président exécutif de Lilly, lors d’un entretien.

Reuters n’a pas pu joindre l’Administration nationale chinoise des produits médicaux pour obtenir des commentaires sur le calendrier d’autorisation de l’orforglipron.

Novo a obtenu une autorisation anticipée dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, pour son propre médicament amaigrissant Wegovy, et l’a commercialisé aux États-Unis cette année. Lilly a rapidement emboîté le pas, obtenant en avril l’autorisation américaine pour son médicament oral, l’orforglipron.

En Chine, c’est Lilly qui a pris les devants. En mars, la société a déclaré avoir déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché pour l’orforglipron à prise unique quotidienne auprès de l’autorité de régulation chinoise à la fin de l’année 2025.

Novo Nordisk prévoit de demander « très prochainement » l’autorisation de mise sur le marché en Chine pour le médicament amaigrissant Wegovy, a déclaré son directeur général, Mike Doustdar, aux journalistes à Pékin la semaine dernière .

Ces médicaments concurrents appartiennent à une classe connue sous le nom de médicaments GLP-1.

M. Jonsson a déclaré qu’il n’y avait pas de contraintes d’approvisionnement dans le pays pour l’orforglipron et que la société prévoyait de commercialiser le produit via ses partenariats existants avec les entreprises chinoises de commerce électronique et de santé Alibaba 9988.HK et JD Health International 6618.HK .

La part de marché des médicaments amaigrissants en Chine est difficile à évaluer, car des entreprises telles qu’Innovent Biologics 1801.HK , Pfizer PFE.N et Lilly ne divulguent pas leurs chiffres de vente.

Selon Jefferies, les ventes de traitements à base de GLP-1 en Chine via les principales plateformes de commerce en ligne Alibaba et JD.com 9618.HK ont totalisé environ 1,4 milliard de yuans (, soit 207 millions de dollars), au premier trimestre.