L'automne à New York : ralentissement de l'expansion industrielle, prix des intrants à leur plus haut niveau depuis plusieurs années - Empire State

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains sont dans le rouge; le Dow Jones mène la baisse avec un recul d'environ 1 %

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie est le seul à progresser

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,4 %

* Le dollar s'apprécie légèrement; le brut américain progresse d’environ 2,8 %; l’or recule; le bitcoin chute de plus de 4 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 5,041 %, son plus haut niveau depuis 2007, et s'établit désormais à environ 5,00 %

15 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

L'AUTOMNE À NEW YORK: L'EXPANSION INDUSTRIELLE RALENTIT, LES PRIX DES INTRANTS ATTEIGNENT LEURS PLUS HAUTS NIVEAUX DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES - EMPIRE STATE

Les investisseurs ont entamé leur mardi avec une série relativement modeste de données économiques, issues d’un rapport de la Réserve fédérale de New York, qui a montré que, bien que l’activité manufacturière dans l’État de New York ait continué à progresser ce mois-ci, elle a perdu une bonne partie de son élan.

L’indice Empire State de la Fed de New York, réputé pour sa volatilité USEMPM=ECI , a chuté de 13 points pour s’établir à 7,6, ce qui représente un ralentissement brutal par rapport aux 20,6 d’août et un résultat bien en deçà du consensus de 15,0.

Mais au moins, il reste positif: un indice Empire State positif indique une expansion mensuelle; un résultat négatif signale une contraction.

En réalité, les nouvelles commandes ont progressé à un rythme bien plus lent tandis que les expéditions sont entrées en phase de contraction et que « la disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer », selon le communiqué de presse. Les stocks et l’emploi ont augmenté et les délais de livraison « se sont considérablement allongés ».

En revanche, les prix des intrants et les prix de vente — indicateurs de l’inflation — ont considérablement augmenté, les coûts des intrants atteignant leur plus haut niveau depuis quatre ans.

« Dans la foulée d’une forte croissance en août, l’activité manufacturière de l’État de New York a continué de progresser modestement en septembre », déclare Richard Deitz, conseiller en recherche économique à la Fed de New York. « L’emploi a progressé à un rythme soutenu, tandis que les pressions sur les prix se sont intensifiées. »

Jeudi, la Fed de Philadelphie publiera son rapport sur l'activité manufacturière (Philly Fed), qui devrait permettre de mieux cerner la situation de l'activité industrielle dans la région de l'Atlantique pour le mois en cours.

« Le secteur manufacturier est passé cette année d’un léger ralentissement à une expansion solide », écrit Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « La flambée des prix du pétrole jette toutefois une ombre sur la reprise du secteur. »

(Stephen Culp)

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