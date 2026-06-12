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L'auto allemande reprend la route, le pétrole recule
information fournie par AOF 12/06/2026 à 10:05

(Zonebourse.com) - L'automobile allemande reprend des couleurs après le bon démarrage du nouveau programme de subventions aux véhicules électriques. Aéroports de Paris, Nokia et Safran profitent du soutien des analystes. A l'inverse, Exail décroche sur un désaccord de valorisation, tandis que TotalEnergies, bp et Shell subissent le repli du Brent, plombé par les espoirs de désescalade au Moyen-Orient.

Actions en hausse

Adyen ( 5%) : le spécialiste néerlandais des paiements grimpe après l'annonce d'un accord définitif visant à acquérir Orb, plateforme américaine de facturation d'entreprise, pour 335 MUSD financés intégralement par la trésorerie disponible du groupe.

Aéroports de Paris ( 4%) : le gestionnaire des aéroports parisiens progresse après un léger relèvement d'objectif de cours de Barclays. La banque maintient sa recommandation à surpondérer et porte sa cible de 134 à 135 EUR.

Volkswagen ( 3%) : le constructeur automobile profite du bon démarrage du nouveau programme de subventions aux véhicules électriques en Allemagne. Plus de 51 000 demandes ont été déposées en trois semaines. La prime, qui peut atteindre 6 000 EUR, pourrait soutenir la demande domestique. Porsche ( 2%), Mercedes-Benz ( 2%) et BMW ( 2%) profitent aussi du mouvement.

Nokia OYJ ( 3%) : le groupe finlandais de réseaux salue un relèvement significatif de l'objectif de cours de JP Morgan, porté de 12 à 18 EUR, soit une hausse de 50%, traduisant une confiance renouvelée des analystes dans les perspectives du spécialiste des infrastructures télécom.

Safran ( 3%) : l'équipementier aéronautique français profite d'une note de recherche publiée ce matin par Berenberg, dont l'analyste George McWhirter réitère sa recommandation à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours maintenu à 355 EUR.

Actions en baisse

Exail (-16%) : le spécialiste français de la navigation et des systèmes autonomes pâtit de la révélation d'un désaccord de valorisation avec son partenaire financier ICG dans le cadre du refinancement du groupe: là où Exail chiffre le rachat de la participation à environ 710 MEUR, ICG retient une évaluation portant la facture à près de 1,1 Md, un écart qui pourrait alourdir sensiblement les besoins de financement.

bp (-3%) : le géant pétrolier britannique est sanctionné par une note de RBC Capital soulignant la nécessité de clarifier sa stratégie et d'atteindre ses objectifs à moyen terme, dans un contexte de turbulences au sein de son conseil d'administration.

Total Energies (-3%) : le géant français des hydrocarbures recule après la chute du Brent de plus de 4%, à 89 USD le baril, provoquée en soirée par les déclarations de Donald Trump évoquant la possible signature imminente d'un accord de paix avec l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz. La perspective d'une désescalade géopolitique au Moyen-Orient allège les craintes d'une rupture d'approvisionnement, pesant mécaniquement sur toutes les valeurs pétrolières. Viridien recule de 3% et Maurel & Prom cède 4%. De son côté, Shell lâche 2%, alors que le groupe a pourtant décroché une licence au Venezuela pour l'exploitation de gaz.

Xfab Silicon Foudries (-2%) : le fondeur spécialiste des circuits intégrés souffre suite à la recommandation de KBC Securities. Le cabine passe de conserver à alléger avec un objectif de cours relevé de 6 à 8 EUR, toujours en dessous du cours actuel.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 10:05:00.

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