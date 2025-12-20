L'auteur britannique de livres pour enfants David Walliams écarté par son éditeur à la suite d'allégations de harcèlement

Le Daily Telegraph rapporte que Walliams a harcelé des employées

L'éditeur HarperCollins déclare l'avoir écarté après enquête

Walliams nie avoir eu un comportement inapproprié et prend conseil auprès d'un avocat

David Walliams, auteur britannique à succès de livres pour enfants, a été écarté par HarperCollins UK vendredi, après que le Daily Telegraph a rapporté que l'éditeur avait enquêté sur des allégations selon lesquelles il avait harcelé certaines de ses jeunes employées.

Un porte-parole de Walliams, qui a vendu plus de 60 millions de livres traduits en 55 langues, a déclaré à la BBC qu'il niait catégoriquement avoir eu un comportement inapproprié et que HarperCollins ne l'avait jamais informé de ces allégations.

Le Daily Telegraph, citant des sources, a déclaré qu'à la suite de l'enquête de l'éditeur, certains employés subalternes ont été tenus à l'écart de Walliams.

Le journal rapporte que l'une des femmes qui avait fait part de ses inquiétudes au sujet de l'homme de 54 ans a reçu un paiement à cinq chiffres de la part de HarperCollins et a quitté l'entreprise.

HARPERCOLLINS SE SÉPARE DE WALLIAMS, L'AUTEUR PREND CONSEIL AUPRÈS D'UN AVOCAT

"Après mûre réflexion et sous la direction de son nouveau directeur général, HarperCollins UK a décidé de ne pas publier de nouveaux titres de David Walliams. L'auteur est au courant de cette décision", a déclaré l'éditeur dans un communiqué transmis au Daily Telegraph.

Elle a ajouté qu'elle prenait le bien-être de ses employés "extrêmement au sérieux" et qu'elle avait mis en place une procédure pour signaler les problèmes et enquêter sur ceux-ci. Elle a ajouté qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les questions internes afin de respecter la vie privée des personnes.

Un porte-parole de Walliams a déclaré à la BBC qu'il n'avait fait l'objet d'aucune enquête et qu'il n'avait pas eu l'occasion de répondre à des questions.

"David nie fermement s'être comporté de manière inappropriée et prend conseil auprès d'un avocat", a déclaré le porte-parole selon la BBC.

Ses représentants n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Walliams s'est fait connaître à la télévision britannique au début des années 2000, aux côtés de son partenaire créatif Matt Lucas, dans des émissions telles que la série de sketches humoristiques "Little Britain", avant de se lancer dans une carrière d'auteur de livres pour enfants.

Parmi ses best-sellers, citons son premier livre paru en 2008, "The Boy in the Dress", "Billionaire Boy" et "Gangsta Granny".

Pendant une dizaine d'années, Walliams a également été juge dans l'émission de télévision Britain's Got Talent. Il a quitté l'émission en 2022 après que des propos qu'il y avait tenus eurent été divulgués. Il s'est ensuite excusé d'avoir fait des "commentaires irrespectueux" sur les candidats pendant les pauses de tournage.

HarperCollins UK, la division britannique de l'éditeur mondial détenu par News Corp NWSA.O de Rupert Murdoch, a nommé Kate Elton au poste de directrice générale en octobre après le départ de Charlie Redmayne.