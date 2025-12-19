L'auteur britannique David Walliams abandonné par son éditeur après des allégations de harcèlement

David Walliams, auteur britannique à succès de livres pour enfants, a été abandonné par HarperCollins UK vendredi, après que le Daily Telegraph a rapporté que l'éditeur avait enquêté sur des allégations selon lesquelles il avait harcelé certaines de ses jeunes employées.

Selon le journal, l'une des femmes qui avait fait part de ses inquiétudes au sujet de l'auteur de 54 ans a reçu une indemnité à cinq chiffres de la part de la maison d'édition et a quitté l'entreprise.

"Après mûre réflexion et sous la direction de son nouveau directeur général, HarperCollins UK a décidé de ne pas publier de nouveaux titres de David Walliams. L'auteur est au courant de cette décision", a déclaré l'éditeur dans un communiqué transmis au Daily Telegraph.

"HarperCollins prend le bien-être de ses employés très au sérieux et a mis en place des procédures de signalement et d'enquête. Afin de respecter la vie privée des individus, nous ne commentons pas les affaires internes."

Les représentants de M. Walliams n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

M. Walliams, qui s'est fait connaître à la télévision britannique avec son partenaire comique Matt Lucas au début des années 2000, a vendu plus de 60 millions de livres et a été traduit en 55 langues.

Parmi ses best-sellers, on peut citer son premier livre paru en 2008, "The Boy in the Dress", "Billionaire Boy" et "Gangsta Granny".

Le Daily Telegraph, citant des sources, a déclaré qu'à la suite de l'enquête, certains employés subalternes avaient été tenus à l'écart de l'auteur et qu'un employé avait reçu une indemnité.

HarperCollins UK, la division britannique de l'éditeur mondial détenu par News Corp NWSA.O de Rupert Murdoch, a nommé Kate Elton au poste de directeur général en octobre après le départ de Charlie Redmayne.