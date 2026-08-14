L'Australien QBE dépasse les prévisions, les coûts liés aux catastrophes restant inférieurs aux provisions constituées

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La compagnie d'assurance australienne QBE Insurance QBE.AX a annoncé vendredi une hausse de 3,6 % de son bénéfice semestriel, la croissance des primes et des coûts liés aux catastrophes inférieurs aux prévisions ayant compensé l'impact modeste du conflit au Moyen-Orient.

Le bénéfice net ajusté de l'assureur après impôts s'est établi à 1 033 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 997 millions de dollars enregistrés un an plus tôt , dépassant légèrement l'estimation de VA qui s'élevait à 1,02 milliard de dollars.

Les primes brutes émises de QBE ont progressé de 6 % à taux de change constants, soutenues par une croissance ciblée sur les marchés internationaux et en Amérique du Nord.

Les coûts liés aux catastrophes sont restés inférieurs à la provision constituée par la société, le conflit au Moyen-Orient n’ayant eu qu’un impact modeste. Le coût net des sinistres liés aux catastrophes a reculé à 445 millions de dollars, contre 479 millions de dollars un an plus tôt, soit un niveau inférieur à la provision pour catastrophes du premier semestre, qui s’élevait à 517 millions de dollars.

L’assureur a maintenu ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance des primes brutes souscrites à taux de change constants comprise dans une fourchette de pourcentage à un chiffre moyen et sur un ratio d’exploitation combiné, indicateur clé de la rentabilité technique, d’environ 92,5 %.

L'assureur, dont le siège est à Sydney, a également annoncé un dividende intermédiaire de 33 cents australiens par action, contre 31 cents australiens par action annoncés un an plus tôt.