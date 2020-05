L'australien Pinnacle soutient le lancement d'une société de gestion

(NEWSManagers.com) - Plusieurs anciens gérants de Stewart Investors et de Fidelity ont créé une société de gestion britannique spécialisée sur les marchés émergents appelée Aikya Investment Management. La nouvelle boutique bénéficie du soutien de Pinnacle Investment Management. Cette société de gestion australienne multi-boutiques est actionnaire minoritaire et apportera également son aide sur les fonctions support, dont une équipe de distribution de 30 personnes répartie entre Londres, New York, Sydney, Melbourne et Auckland. Des services de middle office et d' infrastructures seront également fournis. Il s' agit de la première boutique européenne de la société australienne et de sa seizième au total.

Les associés fondateurs de la nouvelle société incluent Ashish Swarup, Tom Allen, Alan Nesbit, Michael Summers et Alex Khosla, qui travaillaient auparavant chez Stewart Investors, une société de gestion écossaise. Ashish Swarup était le gérant principal de plusieurs stratégies marchés émergents et Asie Pacifique proposées par Stewart. Tom Allen était co-gérant d' une partie de ces stratégies.

Cette équipe est complétée par Rahul Desai, l' ancien gérant de la stratégie Emerging Markets All Cap de Fidelity Institutional Asset Management, qui a travaillé par le passé avec Ashish Swarup, et par Trevor Fund, qui était analyste senior au sein d' Income Partners Asset Management.

Ces gérants sont actionnaires majoritaires de la nouvelle Aikya, qui signifie unité en sanskrit.

Aikya a d' ores et déjà lancé sa première stratégie, Global Emerging Markets, un portefeuille concentré de 30 à 35 entreprises jugées de qualité et faiblement valorisées. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans l' analyse des entreprises " avec autant de rigueur que les critères financiers traditionnels " , indique un communiqué. De plus, les secteurs ayant une utilisé sociale négative comme le charbon, les jeux, le tabac et les fabricants d' équipements de défense sont exclus. Une politique d' engagement sera également menée. La stratégie Aikya Global Emerging Markets est disponible en tant que managed account en attendant le lancement d' un fonds Icav Ucits.