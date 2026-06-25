L'australien Downer boosté en Bourse par une analyse de Morning Star

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
25 juin - ** L'action de la société australienne Downer EDI DOW.AX a progressé jusqu'à 3,5 % à 8,39 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 3 mars
** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 6 mars
** Selon Morningstar, ce prestataire de services d'infrastructures urbaines est bien placé pour tirer parti de facteurs structurels, notamment la transition énergétique, la sécurité nationale, la croissance démographique et le soutien gouvernemental
** Le cabinet d'analyse financière relève son estimation de la juste valeur de 9,5 % à 8 dollars australiens, invoquant une baisse du coût du capital à court terme ** Elle ajoute que Downer s'est redressé depuis les scandales comptables de 2023 , en mettant en place des mesures de contrôle des risques et un nouveau cadre de gestion de projets
** Le titre affiche une hausse de 4,5 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la journée
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