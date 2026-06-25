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L'australien Downer boosté en Bourse par une analyse de Morning Star
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 07:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

25 juin - ** L'action de la société australienne Downer EDI DOW.AX a progressé jusqu'à 3,5 % à 8,39 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 3 mars

** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 6 mars

** Selon Morningstar, ce prestataire de services d'infrastructures urbaines est bien placé pour tirer parti de facteurs structurels, notamment la transition énergétique, la sécurité nationale, la croissance démographique et le soutien gouvernemental

** Le cabinet d'analyse financière relève son estimation de la juste valeur de 9,5 % à 8 dollars australiens, invoquant une baisse du coût du capital à court terme ** Elle ajoute que Downer s'est redressé depuis les scandales comptables de 2023 , en mettant en place des mesures de contrôle des risques et un nouveau cadre de gestion de projets

** Le titre affiche une hausse de 4,5 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la journée

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 07:40:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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